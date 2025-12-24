Ajun de Crăciun cu ochii după curieri. Sute de mii de români au stat şi azi cu emoţii, fără să ştie dacă vor sosi la timp cadourile comandate pentru cei dragi. Unii au avut noroc, alţii nu au ce pune mâine dimineaţă sub brad. Întârzierea coletelor are mai multe cauze. Fie comanda a fost dată prea târziu, fie coletul s-a rătăcit sau, pur şi simplu, nu a încăput în lockbox şi a fost returnat în depozit.

Ajunul Crăciunului este una dintre cele mai aglomerate perioade pentru firmele de curierat. Coletele care trebuie livrate curg, la propriu, pe bandă rulantă.

"Le punem în genţi pentru a fi mai uşor de identificat. Dacă le-am ţine vrac, ele în maşină s-ar amesteca şi ar fi mult mai greu de livrat", a spus curierul Andrei Toma.

Românii îi aşteaptă pe curieri şi cu surprize

Andrei ştie că va avea parte de o zi plină. Dar şi de mulţumiri, dacă livrează coletele la timp.

Curier: Uneori primim şi cozonac, şi un suc şi o apă pentru gestul pe care l-am făcut.

Reporter: Că aţi venit, aşa, în Ajun?

Curier: Pentru că am venit, da. Şi ei se miră pentru că lucrăm până la final, cum s-ar zice. Dar asta ne este misiunea.

Majoritatea coletelor ajung în lockbox-uri

"În momentul în care introducem coletul şi închidem cutia, clientul primeşte SMS – coletul a ajuns aici, ştie exact de unde îl va ridica", a spus curierul Andrei Toma.

Nu totul merge însă mereu ca pe roate.

"Acesta nu încape într-o căsuţă mică. Deci îl vom livra într-o căsuţă mult mai mare. Astfel încât clientul să beneficieze...", a mai spus Andrei Toma.

În astfel de cazuri, coletul se întoarce în depozit. Este una dintre cauzele pentru care cadourile nu ajung la timp.

"El se livrează fie după liberele legale, fie aveţi posibilitatea să redirecţionaţi la magazinele de proximitate. Ori direcţionare către sediile noastre, de unde pot fi ridicate în termen de 7 zile personal", a explicat directorul de marketing al unei companii de livrare, Adriana Manu.

Femeie: Am comandat cadouri de Crăciun.

Reporter: Multe?

Femeie: Cam da...

Reporter: Şi acum, pe ultima sută de metri le ridicaţi.

Femeie: Da. Nici nu au venit la timp, din păcate, dar măcar câte sunt, e foarte bine.

Reporter: De ce nu au venit la timp, v-aţi gândit târziu sau au întârziat ei?

Femeie: M-am gândit târziu.

Lockbox-ul a luat locul pomului de Crăciun

Alţi clienţi au fost mai norocoşi. Lockbox-ul a luat mai nou şi locul pomului de Crăciun.

Reporter: Bună! Spune-mi, te rog, ce avem acolo?

Adolescentă: Un telefon, cred.

Reporter: E cadoul tău de Crăciun?

Adolescentă: Da.

Reporter: Păi şi magia de a-l găsi sub pomul de Crăciun?

Adolescentă: Păi dacă acum a ajuns, nu mai aveam răbdare!

Hainele şi produsele de înfrumuseţare sunt printre cele mai comandate produse în perioada Crăciunului, urmate de produsele IT.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

