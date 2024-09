Se lucrează din zori până în noapte la şantierul drumului expres 4, care va asigura legatura dintre Autostrada Transilvania şi DN1, în zona localităţii Tureni din Cluj. Stadiul lucrarilor a depăşit deja 50%, aşa că sunt şanse ca şoferii să circule pe el chiar din primăvară. Cea mai ampla lucrare de pe santierul drumului expres este viaductul de la kilometrul 4, peste valea racilor. Are o lungime de aproape 300 metri si 6 deschideri, adica e sustinut de 5 picioare uriase peste care muncitorii au inceput deja sa monteze grinzile din beton. 400 de muncitori şi peste 160 de utilaje lucrează pe şantierul şoselei cu patru benzi. Deşi are doar cinci kilometri, lucrările sunt extrem de complexe.

Lucrările au început în urmă cu un an şi costă 100 milioane de euro

Pentru ca drumul sa se intersecteze la acelasi nivel cu soseaua nationala, a fost mutat un deal de pe traseu, iar pentru asta au fost excavati peste 1 milion si jumatate de metri cubi de pamant. Legaturile cu DN1 si Autostrada A3 se vor face prin 4 bretele care vor avea in total 10 km, dublu fata de lungimea drumului express. Şi aici lucrările au fost uneori îngreunate de birocraţie. Dificultatea cu care s-a aprobat relocarea liniilor de înaltă tensiune de pe traseu, dar şi descoperirile arheologice au întârziat lucrările. Dar acum, în unele porţiuni, a început deja turnarea asfaltului.

"Avem turnat pe un kilometru jumate o cale de rulare primul strat de asfalt din cele trei si continuam cu sistemul rutier si venim cu asfaltul peste", a declarat Emil Sestac, inginer santier. Pare scurt, dar drumul planuit încă de acum 20 ani are o importanţă majoră pentru Cluj-Napoca, dar şi pentru Turda, pentru că va scoate traficul greu din cele două municipii.

"Se va schimba foarte mult situatia si atunci am putea sa ne declaram cu adevarat statiune turistica in momentul in care ai scos traficul greu din oras", a declarat Cristian Matei, primar Turda. Lucrările au început în urmă cu un an şi costă 100 milioane de euro.

