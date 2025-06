Un an și 8 luni de închisoare cu suspendare. Este pedeapsa primită de un IT-ist din Cluj care a dezvoltat o obsesie pentru o vecină și i-a furat lenjeria intimă. Cel care l-a prins în acțiune este chiar soțul femeii, iar cea care a înapoiat articolele vestimentare păgubitei a fost iubita individului.

Bărbatul de 55 de ani, expert în domeniul IT, a fost condamnat la 1 an şi opt luni de închisoare cu suspendare, dar trebuie să facă şi 100 de zile de muncă în folosul comunităţii. Furt calificat este fapta pentru care a fost condamnat şi cu toate că prejudiciul nu a fost mare, gestul poate să ascundă o obsesie pe care individul o are pentru vecina lui, se arată în motivarea instanţei.

În luna august, bărbatul a profitat că femeia a lăsat uşa apartamentului descuiată şi a intrat în dormitorul acesteia, de unde a luat două perechi de lenjerie intimă. Fapta a fost descoperită cu ajutorul imaginilor surpinse de o cameră de supraveghere din apartament, pe care individul a şi scos-o din priză, la un moment dat.

A doua zi, bărbatul i-a înapoiat vecinei lenjeria intimă, dar femeia şi-a menţinut plângerea la poliţie şi individul a fost reţinut pentru 24 de ore. În faţa instanţei nu a avut o explicaţie pertinentă pentru furtul comis, dar a zis că e posibil să fie din cauza atracţiei pe care o are pentru vecina lui cu 33 de ani mai tânără. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

