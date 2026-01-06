Milenialii sunt ultima generaţie de pe pământ care ştie cum e viaţa fără tehnologie. Cum era înainte să apară telefoanele şi internetul. Pentru copiii noştri, aceasta va fi doar o poveste. Ei se nasc şi se dezvoltă într-o lume tot mai digitalizată. Şi totuşi, în această lume, încă există oameni care nu au folosit niciodată internetul. Care nu ştiu ce e Google, ChatGPT sau TikTok. În România, sunt aproximativ un milion astfel de oameni. Unii se încăpăţânează să stea departe de ecrane, alţii mai în vârstă, pur şi simplu nu sunt curioşi să încerce.

"Sunt foarte mândră de mine că am reușit săptămâna asta să înlocuiesc vreo 30 de ore de scrolling cu 30 de ore de activități care mă împlinesc sufletește" a spus o tânără.

În timp ce mulți încearcă cure de detoxifiere digitală şi aleg să plece în vacanţe unde nu există semnal, alţii încă nu ştiu ce e internetul. Doamna Ana, de exemplu, foloseşte zilnic un telefon cu butoane, doar pentru apeluri şi mesaje urgente.

"Pentru informații noi apelez la copii, la nepoți și nu am nevoie de internet" a spus bunica Ana Brașoveanu.

Articolul continuă după reclamă

Iar povestea acestei bunicuțe nu este un caz izolat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Generaţia nouă nu o să mai poată merge fără internet, decât dacă va fi forţată, nevoită" a punctat un bărbat.

La polul opus sunt cei mici, care până acum un deceniu intrau în lumea digitală abia spre vârsta de 10 ani. Astăzi, primul contact cu internetul apare chiar înainte de şcoala primară.

"Prima dată când am descoperit internetul noi aveam aproape 4 ani. Am avut 2 ani, pentru că mami ne lăsa la programe de televizor pentru cei mici. Da, dar nu eram conştiente. Nu prea ştiam ce facem. Am învăţat despre internet pe la 4 ani" au explicat două surori în vârstă de 9 ani.

Ce spun experţii despre diferenţa dintre online şi offline

Experții spun că diferența dintre online și offline nu ține doar de tehnologie, ci de felul în care ne petrecem viața.

"Produce modificări structurale în modul nostru de a ne raporta la cei din jur, la realitate. Cei mai mulți dintre noi, am utilizat internetul de nevoie. Fiecare decide când, în ce zile, la ce ore utilizează internetul. Probabil mediul în care trăiesc aceste persoane care nu utilizează poate să fie puțin mai marginalizat, mai izolat" a spus sociologul Sorin Cace.

Tânăr: Cred că, din 12 ore, undeva la 3 ore.

Reporter: Muncă, divertisment?

Tânăr: Am pus doar divertismentul că aşa, sunt 8-9 ore pentru muncă şi încă 3. Te şi ajută dar te şi încurcă că sunt multe aplicaţii pe care le foloseşti sunt, teoretic, inutile.

"Îmi place mult TikTok, YouTube şi mai e ChatGPT. Întreb ChatGPT-ul, întreb de medicamente, îmi spune tot" a explicat o doamnă.

România, pe locul 44 la numărul de utilizatori de internet

Din punct de vedere medical, repercusiunile apar mai devreme sau mai târziu, indiferent dacă vorbim despre expunerea timpurie sau de exces digital.

"Ele au legătură cu următoarele trei elemente: starea de bine, anxietatea și depresia. Cei care nu au locuit în spațiu virtual cu siguranță că nu au aceste probleme, iar cei care locuiesc și au locuit în spațiu virtual, au şi simt aceste probleme din plin" a explicat psihologul Radu Leca.

Într-un clasament mondial, România ocupă locul 44 în ceea ce privește numărul de utilizatori de internet, iar mai bine de 80% dintre ei sunt activi pe platforme precum Facebook, Instagram, TikTok și LinkedIn.

Ana Maria Munteanu Like Cred cu fermitate că jurnalismul de calitate ar trebui să fie de neclintit. Pentru asta fac tot ce îmi stă în putință să scot la iveală adevărul din orice “poveste”. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰