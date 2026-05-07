Plata taxei de pod Giurgiu-Ruse va putea fi făcută online. Ce schimbări aduce sistemul eTarifGiurgiuPod

Românii care pleacă în vacanţă spre Bulgaria şi Grecia vor putea plăti online taxa de pod de la Giurgiu-Ruse. Ministerul Transporturilor a publicat ordinul pentru introducerea unui sistem electronic de taxare. Anunţul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horaţiu Cosma.

Noul sistem, denumit "eTarifGiurgiuPod", va permite şoferilor să achite taxa înainte de ajungerea la punctul de trecere a frontierei. Potrivit oficialului, vor exista benzi dedicate pentru cei care fac plata online, iar barierele se vor deschide automat dacă taxa este achitată cu cel puţin trei minute înainte.

Ministerul susţine că măsura va reduce timpii de aşteptare şi aglomeraţia de la ghişee, într-unul dintre cele mai tranzitate puncte de frontieră în sezonul estival.

Autorităţile precizează că tarifele actuale rămân neschimbate, iar toate categoriile de scutiri existente vor fi păstrate.

Horaţiu Cosma a anunţat şi că, din luna iunie, vor fi finalizate lucrările de pe partea bulgărească a podului Giurgiu-Ruse, ceea ce ar urma să fluidizeze şi mai mult traficul spre Bulgaria şi Grecia.

"Continuăm să modernizăm infrastructura şi să aducem soluţii digitale care simplifică viaţa românilor", a transmis secretarul de stat într-o postare pe Facebook.

