În marile oraşe europene, trenul metropolitan e cea mai bună soluţie pentru navetişti. Oamenii ajung mai rapid la serviciu, iar traficul nu mai e la fel de aglomerat. La astfel de soluţii se gândesc acum și autoritățile locale din ţara noastră. Astfel de trenuri vor fi implementate la Cluj-Napoca și Oradea.

Viitorul tren metropolitan din Cluj va circula pe traseul Bonțida - Cluj-Napoca - Gârbău, pe o distanță de 48,8 km, folosind căile ferate ale CFR, aflate în plin proces de modernizare.

"Trenurile vor circula din jumătate în jumătate de oră și fiecare va putea transporta aproximativ 400 de pasageri. Din cele 23 de stații, unele dintre ele nou construite în zona metropolitană, 8 vor fi doar în Cluj-Napoca, pentru ca oamenii din cât mai multe cartiere să aibă acces cât mai ușor la tren", transmite Alex Prunean, reporter Observator.

Otilia s-a mutat la Jucu în 2013 și timp de cinci a făcut naveta cu ce a putut. I-ar fi fost totuși mai ușor dacă ar fi avut un astfel de tren încă de atunci.

Mii de navetiști vizați: traficul ar putea ajunge la 9.500 de pasageri zilnic

Reporter: Trebuia să fie deja autobuzul și n-a venit?

Otilia: Da, da.

Reporter: De ce credeți că întârzie?

Otilia: Păi traficul…

Reporter: Trenul ar fi la oră fixă.

Otilia: Da, da, și mai rapid și mai economic cred și pentru unii, și pentru alții.

Pentru început, se estimează că trenul va transporta 7.600 persoane pe zi, dar în 4 ani va ajunge la 9.500.

Pe parcursul traseului, în afara orașului, vor fi construite 8 parcări de tip park & ride, câte una pentru fiecare comună. Navetiștii își vor putea lăsa acolo mașinile, iar mai apoi să-și continue drumul cu trenul, iar costul parcării ar putea fi inclus în bilet.

Totul a fost gândit astfel încât în anumite puncte să se intersecteze cu stațiile altor mijloace de transport în comun.

"Suntem în ultima etapă de evaluare a licitației pentru execuția stațiilor și modernizarea șinelor acolo unde este cazul. Avem semnat și contractul de finanțare pentru trenul metropolitan", a declarat Dan Ştefan Tarcea, viceprimar Cluj-Napoca.

Investiția va depăși 250 milioane euro.

Proiect similar la Oradea: TramTren pentru transport urban și regional

Nu e singurul proiect de acest fel. La Oradea va fi implementat TRAM-TREN, un vehicul hibrid capabil să circule atât pe șinele de tramvai, cât și pe sinele CFR.

"Achiziționăm un număr de 14 vehicule tram-tren, trenuri metropolitane, cu care vom opera toată această infrastructură", a precizat Mircea Mălan, preşedintele CJ Bihor.

În parcurile industriale, unde mii de oameni depind de transportul cu autobuzul, tram-trenul este văzut ca o gură de oxigen.

"Viteza de ajungere a personalului la serviciu fără întârzieri, fără să piardă timp", a subliniat Valeriu Trip, antreprenor parc industrial.

Proiectul se axează și pe turismul bihorean. Traseul va include stațiuni de renume precum Băile Felix și 1 Mai. Primele garnituri vor rula în 2029.

"Şi pentru navetiști și pentru cei care călătoresc mult cu avionul mi se pare incredibil să poți să iei un transport în afară de autobuz până în oraș", a transmis un tânăr.

Fiecare dintre cele 14 garnituri costă 6.4 milioane de euro

