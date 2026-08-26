Un medic stomatolog ar fi raportat servicii medicale fictive timp de 4 ani. Încasările depășeau 100.000 de lei

Un medic stomatolog din Botoşani a fost acuzat că ar fi raportat peste o mie de servicii medicale fictive timp de 4 ani. A încasat nejustificat peste 100.000 de la bugetul de stat, iar banii erau destinați serviciilor stomatologice oferite elevilor. În cadrul anchetei, polițiștii au efectuat trei percheziții, iar medicul a fost reținut pentru 24 de ore, potrivit News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au anunţat, miercuri, că poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au făcut trei percheziţii domiciliare la locuinţa şi la sediul profesional al unei persoane bănuite de comiterea infracţiunii de obţinere ilegală de fonduri în formă continuată.

Ce sumă ar fi încasat

"În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că aceasta, în calitate de medic stomatolog, în perioada ianuarie 2020-iunie 2024, ar fi raportat peste 1.000 de servicii medicale fictive, încasând în mod nejustificat 112.000 din bugetul de stat, sumă destinată serviciilor medicale acordate elevilor", au afirmat poliţiştii.

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În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat mai multe dispozitive electronice şi înscrisuri.

Persoane bănuită de comiterea faptei, o femeie de 73 de ani, a fost dusă la sediul poliţiei, ulterior aceasta fiind reţinută pentru 24 de ore.