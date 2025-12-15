Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant

Doi tineri din Bacău care au vrut telefoane noi de sărbători, fără să plătească, au ajuns după gratii. Poliţiştii i-au prins în flagrant când încercau să deshidă cu ranga lockerele unui punct de ridicare.

Tinerii ar fi avut un plan bine stabilit. Aceştia ar fi avut la ei uneltele necesare, dar şi mănuşi, cel mai probabil pentru a nu lăsa urme. Totul s-a petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 02:00.

Din cercetările poliţiştilor din Bacău, cei doi tineri de 17 şi 20 de ani ar fi comandat telefoane de pe diferite site-uri, ulterior ar fi vrut să le ia dintr-un punct de ridicare a coletelor, însă fără a le plăti.

Planul le-a fost dat peste cap de poliţişti care i-au surprins în flagrant în timp ce ar fi forţat casetele de depozitare. Cei doi au fost imobilizaţi şi duşi la secţie, iar după audieri au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

Articolul continuă după reclamă

Cercetările continuă, în cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la furt calificat.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Ce alegeţi pentru masa de Crăciun? Acasă Catering Restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰