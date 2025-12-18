Şase tone de deşeuri provenite de la două abatoare au fost aruncate într-un pârâu din Argeş. Dezastrul ecologic a fost provocat de un bărbat care fusese angajat de administratorii a două măcelării să-i scape de resturi, fără să mai plătească taxele de incinerare. Poliţiştii au făcut percheziţii la operatorii economici şi la locuinţele a trei persoane suspectate în acest dosar.

Bărbatul care a aruncat deșeurile în pârâu a fost reținut. În urma investigațiilor, anchetatorii au mai aflat că în același pârâu ajungeau și ape reziduale iar Garda de Mediu ceruse deja intervenția autorităților locale.

Oamenii legii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în comunele Bascov și Băiculești, vizând două societăți comerciale autorizate pentru abatorizarea animalelor, precum și locuințele a trei persoane din Băiculești, cu vârste între 42 și 54 de ani, potrivit Ziar Obiectiv.

Ancheta arată că una dintre firme ar fi încercat să evite costurile de incinerare a resturilor rezultate din procesul de sacrificare a porcilor, predând deșeurile unei persoane fizice.

6 tone de resturi de animale, abandonate în râu

Aproximativ 6.000 de kilograme de resturi animale au fost transportate și abandonate în albia unui pârâu dintr-o zonă împădurită a comunei Băiculești, poluând o suprafață de circa 500 de metri pătrați.

Principalul suspect în acest caz, un bărbat de 54 de ani din Băiculești, a fost identificat de polițiști și reținut.

În urma controalelor, anchetatorii au descoperit și alte nereguli grave: apele reziduale rezultate din activitatea de abatorizare ar fi fost deversate direct în râul Argeș, prin intermediul unui canal colector.

