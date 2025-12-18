Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Şase tone de resturi animale de la două abatoare, aruncate ilegal într-un pârâu din Argeș

Şase tone de deşeuri provenite de la două abatoare au fost aruncate într-un pârâu din Argeş. Dezastrul ecologic a fost provocat de un bărbat care fusese angajat de administratorii a două măcelării să-i scape de resturi, fără să mai plătească taxele de incinerare. Poliţiştii au făcut percheziţii la operatorii economici şi la locuinţele a trei persoane suspectate în acest dosar. 

de Redactia Observator

la 18.12.2025 , 13:35

Bărbatul care a aruncat deșeurile în pârâu a fost reținut. În urma investigațiilor, anchetatorii au mai aflat că în același pârâu ajungeau și ape reziduale iar Garda de Mediu ceruse deja intervenția autorităților locale.

Oamenii legii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în comunele Bascov și Băiculești, vizând două societăți comerciale autorizate pentru abatorizarea animalelor, precum și locuințele a trei persoane din Băiculești, cu vârste între 42 și 54 de ani, potrivit Ziar Obiectiv

Ancheta arată că una dintre firme ar fi încercat să evite costurile de incinerare a resturilor rezultate din procesul de sacrificare a porcilor, predând deșeurile unei persoane fizice.

Articolul continuă după reclamă

6 tone de resturi de animale, abandonate în râu

Aproximativ 6.000 de kilograme de resturi animale au fost transportate și abandonate în albia unui pârâu dintr-o zonă împădurită a comunei Băiculești, poluând o suprafață de circa 500 de metri pătrați.

Principalul suspect în acest caz, un bărbat de 54 de ani din Băiculești, a fost identificat de polițiști și reținut.

În urma controalelor, anchetatorii au descoperit și alte nereguli grave: apele reziduale rezultate din activitatea de abatorizare ar fi fost deversate direct în râul Argeș, prin intermediul unui canal colector.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

deseuri arges abator
Înapoi la Homepage
Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: &#8220;Dreptate mioritică&#8221;
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat! Impresara a făcut marele anunț
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat! Impresara a făcut marele anunț
Comentarii


Întrebarea zilei
Ce contează mai mult când alegeţi jucăriile pentru copii?
Observator » Evenimente » Şase tone de resturi animale de la două abatoare, aruncate ilegal într-un pârâu din Argeș