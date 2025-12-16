Criza Apei din Prahova se aproprie de final, iar reluarea alimentării cu apă în toate localităţile afectate s-ar putea face până la finalul săptămânii. Autorităţile au anunţat că lucrările de deblocare de la baza Barajului Paltinu au început în această noapte, în timp ce, la Curtea de Argeş, peste 40 de mii de gospodării nu au, în continuare, apă potabilă din cauza problemelor apărute în timpul golirii barajului Vidraru.

"Din cele 13 localităţi afectate, una singură a mai rămas în stare de restricţie şi mă refer aici la comuna Aluniş", a declarat Cătălin Albu, director DSP Prahova.

Concret, peste 100.000 de oameni au, de acum, apă.

"Alunişul este capăt de reţea. În cel mai scurt timp să se preleveze probele necesare şi să ajungem să dăm apă potabilă şi acolo", a declarat Virgil Nanu, preşedinte Consiliul Judeţean Prahova.

Acum, Consiliul Judeţean anunţă lucrări pentru încercarea de deblocare a hidroagregatelor Hidroelectrica. Manevrele se vor desfăşura doar pe timpul nopţii, controlat şi etapizat.

Spre sfârşitul săptamanii, dacă probele prelevate de catre DSP Prahova vor fi conforme, şi în localitatea Aluniş va fi ridicata restricţia de consum.

În Argeş, gospodăriile încă afectate

La Curtea de Argeş, însă, în plină criză a apei potabile, s-a cumpărat o toaletă publică de peste 40 de mii de euro. Oamenii se revoltă în timp ce cară apă de la izvoare cu portbagajele ca să le ajungă.

"În loc să investească în staţia de...ei investesc în alte prostii". "Am plecat de la serviciu în pauză ca să luăm apă. Ce să facem....", se plâng oamenii.

Primarul spune că, odată prinsă în investiții și buget, toaleta trebuia luată și că banii nu puteau fi redirecționați și folosiți pentru problema apei.

Peste 40 de mii de gospodării nu au, în continuare, apă potabilă după ce au fost făcute testele de deversare din Vidraru. Acum, golirea continuă și autoritățile speră ca asta să ducă la o limpezire a apei, astfel încât sărbătorile de iarnă să nu îi prindă pe oameni la izvoare.

