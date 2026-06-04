Un poliţist s-ar fi sinucis cu arma din dotare într-o pădure din Maramureş. Radu suferea de o boală incurabilă

Un poliţist de 38 de ani, cunoscut în comunităţile din Satu Mare şi Maramureş, a fost găsit mort într-o zonă împădurită din localitatea Rohia. Bărbatul, agent şef adjunct în cadrul Poliţiei oraşului Târgu Lăpuş, era căsătorit şi avea doi copii. Anchetatorii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Comunitatea poliţienească din judeţele Maramureş şi Satu Mare este în doliu după moartea lui Ungur Vasile Radu, agent şef adjunct de poliţie în cadrul Poliţiei oraşului Târgu Lăpuş. Bărbatul avea 38 de ani, era căsătorit şi tatăl a doi copii, potrivit publicaţiei PresaSM.

Potrivit informaţiilor preliminare, poliţistul a fost găsit fără viaţă într-o zonă împădurită din localitatea Rohia, judeţul Maramureş. La faţa locului au intervenit criminaliştii şi poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Târgu Lăpuş, care au început verificările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs decesul.

Trupul neînsufleţit urmează să fie transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde va fi efectuată necropsia.

Articolul continuă după reclamă

Ancheta este în desfăşurare

Anchetatorii iau în calcul ipoteza unui gest extrem, însă cercetările sunt încă la început. Cauzele care ar fi putut duce la tragedie nu au fost stabilite oficial. Din primele date reiese că acesta și-ar fi provocat leziunile folosind arma din dotare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit sursei citate, bărbatul se confrunta cu o boală incurabilă, iar apropiaţii săi lansaseră anterior un apel umanitar pentru sprijinirea tratamentului de care avea nevoie.

Ungur Vasile Radu era cunoscut ca un poliţist implicat în comunitate. În trecut, acesta a activat şi în judeţul Satu Mare, la Poliţia Crucişor.

Conform sursei citate, în 2019, pe vremea când era şef de post la Crucişor, poliţistul a intervenit pentru salvarea unui tânăr de 23 de ani aflat într-un moment critic. Gestul său a fost apreciat atunci de colegi şi de comunitatea locală.

Apropiaţii încercaseră să strângă bani pentru tratament

În ultima perioadă, colegii şi apropiaţii poliţistului încercaseră să îl ajute după ce acesta s-a confruntat cu probleme medicale grave. Sursele spun că bărbatul suferise o intervenţie chirurgicală la sfârşitul anului trecut, iar boala ar fi recidivat.

Costurile tratamentului şi ale unei noi intervenţii erau ridicate, motiv pentru care oamenii care îl cunoşteau au încercat să mobilizeze comunitatea să doneze bani pentru tratament.

Vestea morţii sale a produs un şoc în rândul familiei, colegilor şi celor care l-au cunoscut. Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.