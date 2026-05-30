Un pui de urs de doar 3-4 luni, aflat în stare critică, a fost salvat de pe Tâmpa, după ce a fost găsit singur și fără protecția mamei sale, în zona Tâmpa.

Un pui de urs de câteva luni a fost salvat de pe Tâmpa după ce s-a rătăcit de mamă. În ce stare se află

Ursul a fost preluat de echipa "Asociației Milioane de Prieteni", la solicitarea autorităților, pentru a primi îngrijirile de urgență de care are nevoie.

Înainte de intervenție, zona în care a fost găsit a fost supravegheată timp de mai multe ore, în speranța că mama sa va reveni, ceea ce nu s-a întâmplat.

Deși la această vârstă ar fi trebuit să cântărească cel puțin 8 kilograme, puiul are doar 4 kilograme.

Articolul continuă după reclamă

Medicii și îngrijitorii care îl monitorizează au constatat că este sever deshidratat, extrem de slăbit și foarte flămând, semne care indică faptul că a rămas fără îngrijirea mamei de o perioadă mai lungă.

"Următoarele ore sunt decisive pentru supraviețuirea lui. Facem tot ceea ce este posibil pentru a-l stabiliza și pentru a-i oferi șansa de a se recupera", au declarat reprezentanții Asociației Milioane de Prieteni.

În prezent, puiul primește tratament și îngrijire permanentă, fiind atent monitorizat de echipa AMP.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰