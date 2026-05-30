Un pui de urs de câteva luni a fost salvat de pe Tâmpa după ce s-a rătăcit de mamă. În ce stare se află

Un pui de urs de doar 3-4 luni, aflat în stare critică, a fost salvat de pe Tâmpa, după ce a fost găsit singur și fără protecția mamei sale, în zona Tâmpa.

de Claudiu Loghin

la 30.05.2026 , 17:52
Ursul a fost preluat de echipa "Asociației Milioane de Prieteni", la solicitarea autorităților, pentru a primi îngrijirile de urgență de care are nevoie.

Înainte de intervenție, zona în care a fost găsit a fost supravegheată timp de mai multe ore, în speranța că mama sa va reveni, ceea ce nu s-a întâmplat. 

Deși la această vârstă ar fi trebuit să cântărească cel puțin 8 kilograme, puiul are doar 4 kilograme.

Medicii și îngrijitorii care îl monitorizează au constatat că este sever deshidratat, extrem de slăbit și foarte flămând, semne care indică faptul că a rămas fără îngrijirea mamei de o perioadă mai lungă.

"Următoarele ore sunt decisive pentru supraviețuirea lui. Facem tot ceea ce este posibil pentru a-l stabiliza și pentru a-i oferi șansa de a se recupera", au declarat reprezentanții Asociației Milioane de Prieteni.

În prezent, puiul primește tratament și îngrijire permanentă, fiind atent monitorizat de echipa AMP. 

