Un preot din Teleorman a venit într-un mare hypermarket bucureştean cu o sumă impresionantă de bani asupra sa pentru a cumpăra mâncare pentru oamenii nevoiaşi din parohia sa. Preotul a fost însă jefuit.

Un rus şi un ucrainean şi-au dat mâna pentru a fura banii unui preot român. Cei doi, prinşi de Poliţie pe A1

Cei doi făptaşi sunt doi cetăţeni străini, un rus şi un ucrainean. Bărbatul din Ucraina este cel care i-a sustras preotului borseta cu bani, în timp ce rusul şi-a pus la dispoziţie maşina pentru a pleca rapid de la locul faptei. Nu au ajuns însă foarte departe. Poliţia i-a interceptat în trafic, i-a oprit pe A1 şi i-a reţinut. Potrivit poliţiştilor, cei doi voiau să iasă din ţară.

60.000 de lei, 3.800 de dolari şi aproximativ 400 de euro, banii furaţi de la preot

Poliţia Capitalei a informat, duminică, despre faptul că poliţiştii de la Secţia 21 au fost sesizaţi, sâmbătă, de un bărbat care a relatat că i-a fost sustrasă o borsetă în care se aflau documente personale şi diverse sume de bani, în timp ce se afla la un centru comercial din Sectorul 6.

"Din datele şi probele administrate a reieşit faptul că un bărbat, cetăţean străin, în vârstă de 56 de ani, profitând de neatenţia persoanei vătămate, ar fi sustras borseta în care se aflau documente personale, carduri bancare, precum şi sume importante de bani, respectiv 60.000 de lei, 3.800 de dolari şi aproximativ 400 de euro, în timp ce se afla în incinta unui hipermarket din Sectorul 6. De asemenea, din cercetări a reieşit faptul că bărbatul ar fi fost sprijinit în activitatea infracţională de către un alt bărbat, tot cetăţean străin, în vârstă de 52 de ani, acesta asigurând transportul cu un autoturism, atât la sosirea, cât şi la plecarea de la locul comiterii faptei", au stabilit poliţiştii, în urma cercetărilor.

Întrucât aveau indicii că suspecţii intenţionau să plece din România, poliţiştii au luat măsuri de consemn la frontieră şi de informare a tuturor structurilor teritoriale de poliţie. "În cadrul operaţiunii demarată de Poliţia Capitalei, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada A1, autoturismul în care se aflau cei doi bănuiţi a fost depistat pe autostrada A1, în zona km 289, sensul de mers către Deva. Din cercetări a reieşit că pasagerul autoturismului ar fi sustras borseta, iar ulterior şi-a schimbat înfăţişarea, imediat după comiterea infracţiunii", a arătat Poliţia.

În urma controlului, la cei doi au fost găsite sume de bani în valută, iar în autoturism au fost descoperite bunuri de interes în cauză. Ulterior, poliţiştii au găsit şi borseta sustrasă, aceasta fiind abandonată într-o zonă de vegetaţie din apropierea autostrăzii A1.

Întregul prejudiciu a fost recuperat şi restituit persoanei vătămate. Cei doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi magistraţilor cu propuneri legale.

