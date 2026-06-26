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Un șofer a murit după ce mașina s-a izbit de zidul unui sens giratoriu din Suceava

Un șofer a murit după ce mașina s-a izbit de zidul unui sens giratoriu din Suceava Un șofer a murit după ce mașina s-a izbit de zidul unui sens giratoriu din Suceava
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Angela Bertea | Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.06.2026, 07:43 | Modificat la 26.06.2026, 08:02

Un bărbat și-a pierdut viața, vineri dimineață, după ce autoturismul pe care îl conducea a lovit zidul unui sens giratoriu din localitatea Șcheia, județul Suceava. În urma accidentului, traficul pe DN 17 s-a desfășurat cu dificultate.

Un bărbat a murit, vineri dimineaţă, după ce a intrat cu autoturismul în zidul unui sens giratoriu din zona localităţii Şcheia, judeţul Suceava. În urma accidentului, traficul rutier pe DN 17 a fost îngreunat.

Accidentul rutier s-a produs în zona localităţii Şcheia, la sensul giratoriu. Acolo au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă).

"Un autoturism a intrat în zidul construcţiei sensului giratoriu, iar conducătorul acestuia a rămas încarcerat. Cu ajutorul accesoriilor specifice, pompierii militari au extras victima şi au predat-o echipajului SMURD TIM. Din nefericire, bărbatul avea leziuni incompatibile cu viaţa, iar medicul echipajului SMURD TIM a declarat decesul", a informat ISU Suceava.

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Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a transmis că traficul rutier se desfăşoară îngreunat pe DN 17 Suceava - Gura Humorului, în apropierea localităţii Şcheia, din cauza accidentului.

Angela Bertea
Angela Bertea
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accident suceava sens giratoriu
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