Un șofer de 20 de ani s-a răsturnat cu mașina în București, după ce a intrat într-un refugiu de tramvai

Accident grav în București, marți noaptea. Un tânăr de 20 de ani a fost rănit după ce a pierdut controlul volanului, iar mașina pe care o conducea s-a izbit de refugiul unei stații de tramvai de pe Calea 13 Septembrie și s-a răsturnat pe plafon, informează News.ro.

Marţi, în jurul orei 00.10, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier la intersecţia Calea 13 Septembrie cu str. Mihail Sebastian.

"Din primele date, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 20 de ani, care se deplasa pe Calea 13 Septembrie, dinspre Şoseaua Progresului către Drumul Sării, la intersecţia cu str. Mihail Sebastian, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a intrat în coliziune cu refugiul din staţia de tramvai, iar în urma impactului autoturismul s-a răsturnat pe plafon", informează Brigada Rutieră a Capitalei.

Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind zero, respectiv negativ.

În urma accidentului de circulaţie, tânărul de 20 de ani a fost rănit, fiind transportat la spital.

"În continuare se efectuează cercetări de către poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi condiţiilor producerii accidentului de circulaţie", precizează poliţiştii Brigăzii Rutiere.

