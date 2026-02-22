Ungaria va bloca noul pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei din cauza disputei cu Ucraina privind petrolul

Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a anunțat că țara sa va vota împotriva adoptării celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Acesta a motivat decizia prin oprirea tranzitului de petrol prin conducta Drujba, relatează Reuters.

Ungaria va bloca noul pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei din cauza disputei privind petrolul cu Ucraina - Sursa: Profimedia

"La Consiliul Afaceri Externe de mâine, UE își propune să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni. Ungaria îl va bloca. Până când Ucraina nu va relua tranzitul de petrol către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba, nu vom permite ca deciziile importante pentru Kiev să avanseze", a transmis Peter Szijjarto, duminică, printr-un mesaj publicat pe platforma X.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Încă de la finalul lunii ianuarie, livrările de petrol prin conducta Drujba au fost oprite după ce Kievul a anunțat că un atac cu dronă al Rusiei a avariat conducta. Cu toate acestea, atât oficialii de la Budapesta, cât și cei de la Bratislava consideră că autoritățile ucrainene sunt responsabile pentru menținerea întreruperii.

Articolul continuă după reclamă

Uniunea Europeană pregătește cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, ca răspuns la războiul din Ucraina. Mai multe state membre își doresc adoptarea acestuia până la aniversarea a patru ani de la începutul invaziei.

De asemenea, Szijjarto a amenințat că va bloca un împrumut european în valoare de 90 de miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei, decizie ce necesită unanimitate pentru a fi adoptată.

Pe fondul tensiunilor generate de oprirea tranzitului de petrol prin conducta Drujba, premierul Slovaciei, Robert Fico, a anunțat că ar putea suspenda furnizarea de electricitate de urgență către Ucraina.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare că s-au scumpit produsele de post? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰