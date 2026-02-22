Video Bărbat de 28 de ani, găsit mort sub un ATV răsturnat într-o pădure din Vaslui
Descoperire şocantă în Vaslui. Doi soți, care se plimbau prin pădurea de la Pușcași au găsit un bărbat prins sub un ATV răsturnat. Tânărul era inconștient, în stop cardio-respirator. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru el.
Salvatorii sosiţi de urgenţă la faţa locului au fost nevoiţi să declare decesulbărbatului de 28 de ani.
Totul s-a întâmplat în pădurea Puşcaş din judeţul Vaslui.
Tânărul pasionat de sporturi extreme a ieşit să se plimbe cu ATV-ul său, însă cel mai probabil, din cauza unei manevre greşite, s-a răsturnat.
Aât pompierii, cât şi echipajele de la SMURD au reuşit cu greu să îl scoată de sub ATV. I-au aplicat manevrele de resuscitare, dar eforturile salvatorilor au fost în zadar. Bărbatul nu a mai putut fi salvat.
În acest caz a intervenit şi poliţia care a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
