Descoperire şocantă în Vaslui. Doi soți, care se plimbau prin pădurea de la Pușcași au găsit un bărbat prins sub un ATV răsturnat. Tânărul era inconștient, în stop cardio-respirator. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru el.

Salvatorii sosiţi de urgenţă la faţa locului au fost nevoiţi să declare decesulbărbatului de 28 de ani.

Totul s-a întâmplat în pădurea Puşcaş din judeţul Vaslui.

Tânărul pasionat de sporturi extreme a ieşit să se plimbe cu ATV-ul său, însă cel mai probabil, din cauza unei manevre greşite, s-a răsturnat.

Aât pompierii, cât şi echipajele de la SMURD au reuşit cu greu să îl scoată de sub ATV. I-au aplicat manevrele de resuscitare, dar eforturile salvatorilor au fost în zadar. Bărbatul nu a mai putut fi salvat.

În acest caz a intervenit şi poliţia care a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

