Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Bărbat de 28 de ani, găsit mort sub un ATV răsturnat într-o pădure din Vaslui

Descoperire şocantă în Vaslui. Doi soți, care se plimbau prin pădurea de la Pușcași au găsit un bărbat prins sub un ATV răsturnat. Tânărul era inconștient, în stop cardio-respirator. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru el.

de Iulia Pop

la 22.02.2026 , 17:49

Salvatorii sosiţi de urgenţă la faţa locului au fost nevoiţi să declare decesulbărbatului de 28 de ani.

Totul s-a întâmplat în pădurea Puşcaş din judeţul Vaslui.

Tânărul pasionat de sporturi extreme a ieşit să se plimbe cu ATV-ul său, însă cel mai probabil, din cauza unei manevre greşite, s-a răsturnat.

Articolul continuă după reclamă

Aât pompierii, cât şi echipajele de la SMURD au reuşit cu greu să îl scoată de sub ATV. I-au aplicat manevrele de resuscitare, dar eforturile salvatorilor au fost în zadar. Bărbatul nu a mai putut fi salvat.

În acest caz a intervenit şi poliţia care a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

atv accident padure
Înapoi la Homepage
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”
FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”
Surse: Văduva lui Gabriel Cotabiță a fost reținută într-un dosar de proxenetism. Rețeaua era condusă de o femeie de 80 de ani
Surse: Văduva lui Gabriel Cotabiță a fost reținută într-un dosar de proxenetism. Rețeaua era condusă de o femeie de 80 de ani
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare că s-au scumpit produsele de post?
Observator » Evenimente » Bărbat de 28 de ani, găsit mort sub un ATV răsturnat într-o pădure din Vaslui