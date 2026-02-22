Antena Meniu Search
Bărbat de 62 de ani din București, mort în Argeș, după ce ar fi pierdut controlul volanului din cauza oboselii

Un bărbat de 62 de ani, din București, și-a pierdut viața duminică după-amiază, în urma unui accident rutier produs pe DJ 732, în județul Argeș. Mașina pe care o conducea s-a răsturnat după ce șoferul a pierdut controlul volanului, posibil din cauza oboselii.

de Redactia Observator

la 22.02.2026 , 18:24
Accidentul a avut loc în comuna Aninoasa, pe traseul Vlădești - Berevoești. Din primele verificări ale polițiștilor Biroului Rutier Câmpulung, bărbatul a ieșit în afara carosabilului, iar mașina s-a răsturnat în afara drumului.

Salvatorii de la ISU Argeș și echipaje medicale au intervenit rapid, găsindu-l pe șofer blocat între fiarele mașinii. Din păcate, pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic, fiind declarat decedat la fața locului.

"Din verificările preliminare, efectuate de poliţiştii Biroului Rutier Câmpulung, s-a stabilit că un bărbat de 62 de ani, din Bucureşti, care conducea un autoturism pe DJ 732, pe raza comunei Aninoasa, circulând din direcţia Vlădeşti spre Berevoeşti, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul oboselii, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a ieşit în afara carosabilului", se arată într-o informare transmisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş.

O femeie de 59 de ani, pasageră în autoturism și tot din București, a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. 

