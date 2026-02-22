Vremea de mâine aduce temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vest și sud-vest, însă instabilitatea persistă în mai multe regiuni. Sunt anunțate ploi în jumătatea de nord a țării, iar noaptea, în unele zone, precipitațiile se pot transforma în lapoviță sau ninsoare, în timp ce la munte revin ninsorile și vântul puternic.

Vremea de mâine 23 februarie. Temperaturile cresc brusc, ploi în nordul ţării. Maxime între 3 şi 13 grade

La noapte, cerul va fi temporar noros. În vestul țării va ploua, iar în centru și nord-est se vor semnala ploi și lapoviță. La munte vor predomina ninsorile, unde local se va depune strat nou de zăpadă. În Moldova și estul Transilvaniei sunt condiții de polei. Izolat, în nord-vest, cantitățile de apă pot ajunge la 10–15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, unde rafalele vor atinge 55–65 km/h și, în zona înaltă a Carpaților Orientali și a Munților Apuseni, peste 70–80 km/h, viscolind ninsoarea. Pe arii restrânse, și în nordul Crișanei, vitezele vor fi în general de 40–45 km/h. Temperaturile minime se vor situa între -9 și -8 grade în Muntenia și 4–5 grade în Banat și Crișana. Local, în sud și sud-est, se va forma nebulozitate joasă sau ceață, asociată cu depunere de chiciură.

Vremea de mâine 23 februarie în ţară

Valorile termice vor continua să crească ușor și se vor situa peste mediile multianuale specifice perioadei în vest, sud-vest și local în centru și nord. Cerul va avea înnorări, iar temporar se vor semnala precipitații în jumătatea de nord a teritoriului, iar mai ales seara și noaptea și în sud-est, pe arii restrânse și în sud. Vor fi ploi, unele cu caracter de aversă, iar noaptea, în nord și centru, sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță, măzăriche și trecător ninsoare. Dimineața și pe parcursul nopții, izolat, se poate forma polei sau ghețuș, cu o probabilitate mai mare în regiunile estice și sud-estice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, iar trecător și pe arii restrânse și în zonele joase. Temperaturile maxime vor fi, în general, între 3 și 13 grade, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în sud-vest. Minimele vor fi cuprinse între -4 și 5 grade. În sud și sud-est, local în primele ore ale zilei și izolat noaptea, se va semnala ceață.

Vremea de mâine 23 februarie în Bucureşti şi în Cluj

În București, vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic. Cerul va avea înnorări, iar noaptea și dimineața se va semnala ceață. Trecător, mai ales în orele serii, sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 2–4 grade, iar minima se va situa în jurul valorii de -2 grade. În Cluj-Napoca, ziua de luni aduce șanse moderate de precipitații. Temperatura maximă va ajunge la 6 grade, iar minima va coborî până la 3 grade. Vântul va sufla slab.

Vremea de mâine 23 februarie la munte

La munte, vremea va fi în general închisă, cu precipitații mixte. La altitudini de peste 1.500 de metri vor predomina ninsorile, iar local se va depune un strat nou de zăpadă de 10–15 cm, în special în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali.

Cantitățile de apă pot depăși izolat 10–15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudine, unde rafalele vor atinge 45–65 km/h și, peste 1.700 de metri, chiar 80–85 km/h, viscolind temporar ninsoarea. Temperaturile se vor menține scăzute, iar în zonele înalte condițiile vor fi specifice iernii.

