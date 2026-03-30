Tragedie într-o comună din Dolj. Un şofer de 31 de ani a murit, după ce s-a răsturnat cu maşina într-un şanţ de pe marginea şoselei.

Din păcate, medicii ajunşi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

"La faţa locului s-au deplasat poliţiştii care au stabilit faptul că un bărbat, de 31 de ani, din judeţul Mehedinţi, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 606 A, în afara localităţii Leordeasa, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi părăsit partea carosabilă, răsturnându-se în şanţul de ape pluviale de pe marginea drumului. În urma evenimentului rutier, din păcate, bărbatul de 31 de ani a decedat", a transmis IPJ Dolj.

În autoturism se aflau şi alţi doi bărbaţi, de 22 şi 52 de ani, ambii din judeţul Mehedinţi, care au avut nevoie de îngrijiri medicale şi au fost transportaţi de urgenţă la spital.

Poliţiştii încearcă acum să afle cum s-a petrecut accidentul şi au deschis un dosar penal pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă.

