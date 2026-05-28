Are șase ani, îi place să se joace, să fie alături de alți copii și visează la prima lui zi de școală. Până aici, povestea lui Rareș pare obișnuită. Dar, în urmă cu două luni, nimeni nu știa dacă Rareș va apuca să se mai joace, să fie școlar. Inima lui lupta în fiecare secundă, în tăcere. Când medicii au descoperit cât de bolnav era, au dat un verdict șocant: fără operație, viața îi atârna de un fir de noroc. Și norocul a venit prin oameni. Prin cei care au ales să ajute, în proiectul Inimi de Copii al Fundației Mereu Aproape. Așadar, împreună suntem parte a bucuriei lui Rareș și a familiei lui pentru că împreună am ajutat la sănătatea puștiului.

”Îmi place să mă joc cu mașinuța și cu bicicleta și să mă joc cu pistolul. Abia aștept ca să învăț la școală. Mie îmi place matematica la nebunie!”, spune Rareș.

La toamnă, Rareș va merge în clasa pregătitoare. Să învețe, să viseze, să se joace, să trăiască tot ce îi e hărăzit unui copil. Pare incredibil, dar, cu doar două luni în urmă, era pe un pat de spital, iar inima lui tremura în mâinile medicilor.

”Foarte vorbăreț, foarte activ. Nu stă locului deloc”, spune Adriana Prisecaru, bunica lui Rareș.

Articolul continuă după reclamă

Așa a fost Rareș dintotdeauna. De aceea, vestea primită la un control de rutină la care a mers mai mult pentru frățiorul său mai mic a căzut ca un trăsnet.

”Nici măcar o gâfâială, nici o transpirație. Nimic, absolut nimic. Nu m-am gândit niciodată că ar putea avea probleme de genul”, spune Cristina Haba, mama lui Rareș.

Medicii au descoperit o afecțiune cardiacă gravă: o membrană care împiedica circulația normală a sângelui și obliga inima lui Rareș să muncească mult peste puterile ei.

”Preț de câteva secunde mi-a fugit pământul de sub picioare”, spune Cristina Haba, mama lui Rareș.

”Putea să cadă jos din picioare să moară și noi să nu știm că el este atât de grav bolnav”, povestește bunica lui Rareș.

Diagnosticul a fost urmat de o singură soluție. Operație pe cord deschis. Urgent.

”Toată perioada operației, orele alea, mi s-au părut ani”, spune Cristina Haba, mama lui Rareș.

S-au rugat pentru o minune, iar minunea a venit. Astăzi, Rareș se joacă din nou. Aleargă. Și se pregătește pentru fotografia de final de grădiniță.

”Da, mă simt chiar bine. Sunt la fel de jucăuș”, spune Rareș.

Multe inimi au bătut la unison pentru ca inima lui Rareș să fie bine. Ale familiei. Ale medicilor. Dar și ale oamenilor care aleg să ajute. Ale celor care au donat în proiectul Inimi de copii al Fundației Mereu Aproape.

”Dacă nu erau ei, nu știu dacă copilul meu mai era astăzi”, spune Cristina Haba, mama lui Rareș.

”Nu știu dacă am fi reușit chestia asta pentru că costurile sunt enorm de mari. Fără Fundație în special noi nu am fi reușit să ajungem unde am ajuns”, spune Adriana Prisecaru, bunica lui Rareș.

Peste ani, Rareș va privi poate fotografia de final de grădiniță și va vedea doar un copil fericit. În spatele acelui zâmbet se află medici care au găsit soluția, o operație făcută la timp și oameni care au ales să ajute. Pentru că, în spatele fiecărei inimi de copil salvate, bat multe alte inimi.

Proiectul "Inimi de copii" este dedicată salvării copiilor cu malformații cardiace. În trei ani, 81 de inimi au fost reparate de medicii care vin din străinătate pentru misiunile umanitare din Spitalul SANADOR, misini coordonate de profesorul doctor Victor Costache și susținute financiar de Fundația Mereu Aproape și donatorii ei. Rareș este dovada că fiecare SMS de 2 euro la 8848 aduce un copil mai aproape de sănătate.

Marko Pavlovici Like Curiozitatea m-a făcut mereu să caut locurile în care se întâmplă lucrurile cu adevărat. În jurnalism am găsit ocazia să pun întrebări și să înțeleg mecanismele din spatele subiectelor care îi privesc pe oameni. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰