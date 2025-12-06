Antena Meniu Search
Video Un şofer din Bucureşti a intrat cu maşina în ambulanţele SMURD care veniseră să-l ajute după un alt accident

Scene bizare petrecute sâmbătă după-amiază în Sectorul 5 din Bucureşti. Un şofer a provocat un accident, apoi un altul lovind cu maşina ambulanţele SMURD venite la intervenţie.

de Redactia Observator

la 06.12.2025 , 19:27

Potrivit Poliţiei, un tânăr în vârstă de 26 de ani a pierdut controlul maşinii şi s-a înfipt cu maşina într-un copac de pe celălalt sens. Martorii au sunat la 112, iar la faţa locului au venit atât poliţia, cât şi două autospeciale SMURD.

Cum şi-a motivat gestul

Pentru că şoferul nu a coborât din maşină şi nici nu a a comunicat în vreun fel cu echipele de intervenţie, pompierii de la Descarcerare au încercat să spargă geamul pentru a-l extrage pe tânăr. În acel moment însă bărbatul a accelarat maşina şi a plecat cu forţă de pe loc, lovind cele două autospeciale SMURD parcate în apropiere.

Nu a ajuns prea departe, fiind oprit după câţiva metri de poliţişti. Întrebat de ce a acţionat în acest mod, tânărul a spus că i s-ar fi făcut rău, s-a panicat şi nu a ştiut cum să mai reacţioneze. A fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele indicate fiind "zero", respectiv negativ.

