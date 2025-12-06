Şapte morţi şi 11 răniţi într-un accident din Turcia, după ce un autobuz a fost lovit de un camion

Şapte persoane au murit şi 11 au fost rănite sâmbătă dimineaţă devreme, când un autobuz s-a izbit de un camion pe o autostradă din sudul Turciei, potrivit unui comunicat al biroului guvernatorului local, informează AFP, citată de Agerpres.

Camionul cu semiremorcă era oprit după ce-i explodase un pneu, a relatat agenţia de ştiri Anadolu. Accidentul a avut loc pe autostrada care leagă Adana de Gaziantep, la aproximativ 90 de kilometri vest de acest din urmă oraş, a adăugat agenţia.

Şoferul camionului a fost reţinut de poliţie

În imagini de la locul accidentului se poate observa că partea din faţă dreapta a autobuzului a fost complet distrusă. Citând biroul guvernatorului din Osmaniye, agenţia Anadolu a relatat că toţi cei ucişi sau răniţi se aflau la bordul autobuzului şi că toate cadavrele sunt în curs de identificare.

Şoferul camionului a fost reţinut de poliţie, care a închis şi autostrada, a adăugat agenţia de presă turcă.

