La Sibiu, mai mulţi părinţi acuză trei agenţi că au bătut cu pumnii opt copii, elevi de gimnaziu, pe care i-au interogat la şcoală - i-ar fi băgat într-o clasă şi i-ar fi terorizat prin bătaie şi umilinţe. Îi suspectau că au furat din cutia milei a bisericii. Poliţiştii neagă acuzaţiile, dar sunt cercetaţi pentru purtare abuzivă şi loviri şi alte violenţe.

"L-a luat singur, într-o cameră unde nu sunt camere de supraveghere, fără niciun adult lângă el. Timp de 4 ore cei 8 copii au fost interogați pe rând. L-a pălmuit, l-a tras de păr, i-a dat cu pumnul în abdomen. Când a dat să plece din sală, l-a mai bătut odată", a povestit părintele unuia dintre elevi.

"A fost tras de păr, pălmuit, lovit cu pumnul, vorbe vulgare către el", a adăugat tatăl unei alte victime.

Trei polițiști ar fi agresat opt elevi în școală

Părinţii adolescenţilor acuză trei agenţi de poliţie că i-ar fi agresat pe minori. Totul s-ar fi petrecut chiar în şcoală, unde poliţiştii ar fi venit să caute hoţii care ar fi furat cutia milei din biserică.

"A început să facă anchetă cu ei ca cu un adult. Să spună cine a spart biserica. Dacă nu, îi duce la şcoala de corecţie. Să nu aveţi curaj să spuneți la părinţi că vă fac de râs în biserică şi vă duc la şcoala de corecţie. Ala micul este atât de afectat, încât nu mai vrea să meargă la şcoală. Au trecut prin mari umilinţe", a spus o mamă.

Fără dovezi, cei 8 elevi cu vârste cuprinse între 13 şi 15 ani ar fi fost băgaţi pe rând în sală, spun părinţii. Acolo, poliţiştii şi-ar fi pierdut cumpătul pentru că nimeni nu recunoştea fapta.

"Trauma asta nu poate să o treacă. Îl trimit la magazin să ia o pâine şi îi e frică să meargă. Dacă vede maşina de poliţie, o ia la fugă", a transmis alt părinte.

Directorul școlii susține că nu a fost lăsat să intre în clasă

Pentru că legea permite controlul agenţilor în instituţiile de învăţământ, conducerea şcolii nu a protestat. Până şi directorul spune că nu ar fi ştiut ce se întâmplă în sala de clasă.

"Mi s-a spus că vor să discute formal cu câţiva elevi din şcoală. Le-am spus că vreau şi eu să particip dacă nu am apucat să anunţ părinţii. Mi-au spus că nu este necesar de prezenţa unui adult, că nu e interogatoriu. Am intrat de cel puţin 4 ori în sala de clasă, neanunţat. Am fost invitat de agenții de poliţie să stau afară", a declarat Ionuţ Filip, directorul şcolii gimnaziale din Apoldu de Jos.

Părinţii au făcut plângere, iar cei trei agenţi sunt acum cercetaţi.

Agenţii, cercetaţi disciplinar

"Au rezultat indicii privind posibil abateri disciplinare, motiv pentru care s-a declanşat cercetarea disciplinară faţă de 3 poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Miercurea Sibiului. Conducerea unităţii a dispus finalizarea acestor verificări în termen de 7 zile, astfel că la finalul acestei săptămâni vom avea primele concluzii, iar în funcţie de rezultat primele măsuri dispuse", a subliniat Alecsandra Rugaci, purtător de cuvânt IPJ Sibiu.

Agenţii sunt cercetaţi acum pentru purtare abuzivă, loviri şi alte violențe.

