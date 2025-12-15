Friedrich Merz a spus că Uniunea Europeană riscă să își piardă capacitatea de a acționa dacă nu ajunge rapid la un acord pentru un împrumut de 210 miliarde de euro destinat sprijinirii Ucrainei.

Germania: "Să nu ne amăgim singuri. Dacă nu reuşim, arătăm lumii că suntem incapabili să fim uniţi" - Profimedia

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat luni că Uniunea Europeană va suferi consecințe serioase pe termen lung dacă cei 27 de lideri ai blocului nu ajung la un acord privind un împrumut de miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei, la summitul de la Bruxelles din această săptămână.

Merz coordonează inițiativa pentru un împrumut esențial pentru Kiev, bazat pe activele înghețate ale băncii centrale a Rusiei aflate în Europa, în principal în Belgia.

La Bruxelles există temeri că Rusia și Statele Unite vor profita de neînțelegerile dintre statele membre pentru a bloca acordul la reuniunea Consiliului European de joi.

Declarațiile au fost făcute în contextul reuniunilor de la Berlin dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski, reprezentanții președintelui american Donald Trump și lideri europeni.

Aceștia au analizat opțiunile pentru încheierea războiului din Ucraina.

Garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt un punct central al discuțiilor.

Diplomați europeni au transmis că Ucraina și Statele Unite înregistrează progrese în apropierea pozițiilor legate de negocierile de pace, fără a oferi detalii.

Avertismentul lui Merz a venit după declarațiile șefei diplomației europene, Kaja Kallas.

Kallas a declarat că împrumutul bazat pe activele înghețate pare „din ce în ce mai dificil” înaintea summitului de joi.

Friedrich Merz susține că folosirea activelor rusești reprezintă singura soluție realistă pentru menținerea stabilității financiare a Ucrainei anul viitor.

Totuși, înaintea reuniunii de la Bruxelles, există temeri că opoziția unor state membre, sub presiuni din partea Rusiei și a Statelor Unite, va bloca planul.

Potrivit unui proiect de plan de pace SUA-Rusia apărut online, Washingtonul intenționează să direcționeze o parte din active către reconstrucția coordonată de Statele Unite.

Oficialii europeni susțin că opoziția americană față de folosirea activelor de către Europa nu a dispărut.

Friedrich Merz a declarat, de altfel, că fondurile rusești nu trebuie să fie transferate în beneficiul economic al Statelor Unite.

