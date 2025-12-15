Câştigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost invitatul Sandrei Stoicescu, luni seară, înr-o ediţie specială Observator, pentru a vorbi despre planurile sale reale pentru Capitală. Ciprian Ciucu a deschis discuţia vorbind despre problemele de la buget. Viitorul Primar General a recunoscut că a trăit " un mic şoc ".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Întrebat ce s-a întâmplat şi de ce s-a ajuns la astfel de sume, Ciprian Ciucu a punctat câteva probleme grave ale Capitalei, din care nu au lipsit încălzirea şi transportul public.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Ciucu a recunoscut că simte responsabilitatea pe care o are acum şi că "s-a dus vremea când am fost largi la pungă".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De asemenea, viitorul edil al Capitalei i-a dat dreptate fostului primar Nicuşor Dan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pentru comparaţie, Ciprian Ciucu a explicat că suma cu care începe anul 2026 ar fi de ajuns pentru anveloparea unei scări de bloc.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În plus, Ciprian Ciucu a explicat că urmează o perioadă complicată, în care "se va concentra pe măsurile corecte", în care îşi proprune "să fie foarte transparent", dar şi în care "nu va răspunde la telefoane".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Viitorul edil a explicat că îşi propune ca până la finalul lunii ianuarie 2026 să aibă toate discuţiile încheiate şi lecţiile învăţate, ca să ştie ce şi cum are de făcut mai departe.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce alegeţi pentru masa de Crăciun? Acasă Catering Restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰