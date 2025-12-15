Exclusiv Ciprian Ciucu: "Nu îmi imaginam că problemele de la Primărie sunt aşa grave. Ne-a ajuns cuţitul la os"
Câştigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost invitatul Sandrei Stoicescu, luni seară, înr-o ediţie specială Observator, pentru a vorbi despre planurile sale reale pentru Capitală. Ciprian Ciucu a deschis discuţia vorbind despre problemele de la buget. Viitorul Primar General a recunoscut că a trăit "un mic şoc".
Întrebat ce s-a întâmplat şi de ce s-a ajuns la astfel de sume, Ciprian Ciucu a punctat câteva probleme grave ale Capitalei, din care nu au lipsit încălzirea şi transportul public.
Ciucu a recunoscut că simte responsabilitatea pe care o are acum şi că "s-a dus vremea când am fost largi la pungă".
De asemenea, viitorul edil al Capitalei i-a dat dreptate fostului primar Nicuşor Dan.
Pentru comparaţie, Ciprian Ciucu a explicat că suma cu care începe anul 2026 ar fi de ajuns pentru anveloparea unei scări de bloc.
În plus, Ciprian Ciucu a explicat că urmează o perioadă complicată, în care "se va concentra pe măsurile corecte", în care îşi proprune "să fie foarte transparent", dar şi în care "nu va răspunde la telefoane".
Viitorul edil a explicat că îşi propune ca până la finalul lunii ianuarie 2026 să aibă toate discuţiile încheiate şi lecţiile învăţate, ca să ştie ce şi cum are de făcut mai departe.
