Un cetăţean ucrainean de 31 de ani este cercetat penal, după ce a intrat, duminică, în România cu un aparat de zbor de mici dimensiuni.

Un ucrainean a intrat ilegal în România cu un avion de mici dimensiuni. A aterizat într-o grădină din Suceava

Incidentul s-a produs, duminică dimineaţă, în localitatea Frătăuţii Vechi, judeţul Suceava.

Un bărbat de 31 de ani, cetăţean ucrainean, a intrat ilegal în România, la bordul unui avion de mici dimensiuni.

Poliţiştii de frontieră din zonă, dar şi echipaje de Poliţie, s-au deplasat la faţa locului, unde a fost găsit şi aparatul de zbor.

"În data de 08.03.2026, în jurul orei 10.30, în urma unui apel la 112, polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au fost informați despre identificarea, de către lucrătorii Secției 4 Poliție Rurală Gălănești, a unui cetățean ucrainean care a trecut frontiera de stat din Ucraina în România la bordul unui aparat de zbor de mici dimensiuni. Evenimentul s-a produs pe raza localității Frătăuții Vechi, județul Suceava. În urma sesizării, au fost informați polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus, care s-au deplasat de urgență la fața locului. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, în cooperare cu polițiștii de frontieră din cadrul STPF Suceava, a fost identificat un cetățean ucrainean care avea asupra sa un pașaport biometric eliberat de autoritățile ucrainene. Persoana, în vârstă de 31 de ani, a solicitat o formă de protecție temporară în România, pe fondul conflictului armat din Ucraina. Totodată, în grădina din spatele unei locuințe din localitatea Frătăuții Vechi a fost identificat și aparatul de zbor de mici dimensiuni cu care acesta ar fi trecut frontiera. Autoritățile de frontieră ucrainene au fost informate prin Punctul de Contact Porubne, iar persoana identificată a fost condusă la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus pentru continuarea cercetărilor", a transmis Poliția de Frontieră Suceava.

Bărbatul a fost dus la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Vicovu de Sus pentru continuarea cercetărilor.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de "trecere frauduloasă a frontierei de stat", precum şi pentru "pilotarea unei aeronave de către o persoană care nu posedă documentele de certificare necesare".

De la începutul conflictului armat din Ucraina, zeci de ucraineni au trecut ilegal frontiera în România, mulţi dintre ei punându-şi viaţa în pericol în zonele montane.

