Pasionații de istoria Poliției Române au putut admira mașini de epocă, uniforme din toate perioadele și echipamente folosite de forțe de poliție din alte țări, la Târgul ROCOP 2026. Ajuns la cea de-a 11-a ediție, evenimentul a atras sute de vizitatori și a reunit participanți inclusiv din țările vecine României.

Mașini de poliție de epocă, uniforme din toate perioadele, embleme ale forțelor de ordine din întreaga lume și autospeciale străine modificate special pentru misiuni de poliție. Toate au putut fi admirate la cea mai recentă ediție a Târgului Internațional ROCOP.

Cele mai multe exponate au fost aduse de colecționari, special pentru a fi admirate de cei pasionați de istoria poliției. Vizitatorii au avut ocazia să stea de vorbă și cu polițiști aflați încă în activitate, inclusiv din alte țări. Printre ei s-a numărat și Andi, care nu a venit cu mâna goală, ci cu o adevărată bijuterie pe patru roți.

„Cu siguranță, vedeta acestui târg este mașina de poliție adusă din California. Cântărește aproape două tone și jumătate și este complet blindată”, a explicat reporterul Observator Bogdan Dinu.

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„Este o mașină originală de poliție, este adusă din America. Singura mașină americană de poliție din România. […] Este un proces destul de lung pentru adus, de la taxele extra până la vamă, impozit, achiziții, containere și așa mai departe, durează, e un proces destul de îndelungat, durează câteva luni de zile”, a spus Andi, polițist străin.

Cozi s-au format și în fața standurilor cu uniforme, plăcuțe speciale de înmatriculare și embleme ale poliției. Fiecare... cu propria poveste.

„Anul acesta suntem la ediția a XI-a, este un eveniment internațional, avem și câteva țări care au fost invitate și ne-au onorat cu prezența. [...] Bulgaria şi Ucraina”, spune organizatorul Lia Balmez.

„Faptul că sunt mașini din toate perioadele posibile, inclusiv mașini de dinainte de Revoluție, după Revoluție, varietatea în mare parte mi s-a părut foarte interesantă.”

„Frumos că se mai organizează și așa ceva. […] Mie îmi plac modelele românești, cel american îmi stârnește, tot așa, amintiri că aveam machete când eram copil”, spun participanţii.

Ajuns la cea de-a 11-a ediție, Târgul Internațional ROCOP a adunat sute de vizitatori în București.