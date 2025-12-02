Uniunea Europeană adoptă cele mai stricte reguli din ultimii 15 ani pentru protejarea copiilor în faţa jucăriilor nocive. Opt din zece sunt aduse acum din China. Jucăriile sunt pe locul doi în topul produselor periculoase raportate în sistemul european de alertă rapidă.

Schimbarea majoră va fi introducerea pașaportul digital, un cod QR obligatoriu pentru fiecare jucărie, care va permite verificarea siguranței pe loc. Standardele devin mult mai dure. Substanțele toxice, cancerigene sunt aproape complet eliminate.

Țările Uniunii Europene și companiile au patru ani și jumătate pentru implementarea noilor norme. Până atunci, coletele cu jucării care vin din Asia nu sunt controlate aproape deloc. Zilnic, aplicaţia europeană unică INFOCONS trimite zeci de alerte despre jucării periculoase. Majoritatea vin din Asia.

Specialiștii avertizează - multe jucării pot ascunde riscuri invizibile.

Numai în 2023, în Uniunea Europeană au intrat jucării de 6,5 miliarde euro, majoritatea din China.

