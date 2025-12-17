De Crăciun, zeci de mii de jucării contrafăcute si toxice ajung la vanzare. Toate imită mărci cunoscute. Specialiștii trag un semnal de alarmă pentru părinți și le recomandă să fie atenți de unde cumpără jucăriile.

Un labubu foarte greu de identificat. Acesta prezintă şi elemente de la alte jucării. Nu prezintă niciun fel de etichetare şi este foarte uşor de dezmembrat de către cei mici.

Sunt jucării la modă acum printre copii. Personaje din desene, păpuşi, maşinuţe şi multe jucării care copiază variantele originale. Doar că, produsele contrafăcute devin uşor duşmanii copiilor. Toate inundă mai ales în această perioadă magazinele.

Ambalajul prost, calitatea materialelor îndoielnică, preţul mic şi locul de unde îl cumpărăm sunt criterii cheie atunci când alegem jucăriile. Traficanţii sunt din ce în ce mai inventivi, o recunosc cei care cumpără.

În toate porturile de la malul mării, valoarea produselor confiscate depăşeşte câteva milioane de euro.

Pentru a verifica dacă jucăriile sunt sau nu originale vameşii trebuie să facă fotografii la fiecare etapă de ansamblare şi să le trimită reprezentantului din România.

De la începutul anului până în prezent au fost confiscate aproximativ 900.000 de produse în valoare totală de 6 milioane euro. Cele mai multe dintre ele sunt jucării. 90% din marfa confiscată provine din China.

