Alertă în judeţele Cluj și Sălaj. Trei fraţi, cu vârste cuprinse între 11 şi 13 ani, sunt căutaţi de două zile de Poliție și zeci de localnici. Până de curând, copii au locuit cu tatăl, însă în momentul dispariţiei se aflau la stâna unde lucrează mama lor. Autoritățile au transmis și un mesaj RO-ALERT în cele două județe.

Încă nu sunt indicii despre locul în care s-ar afla copii, dar se presupune că sunt în siguranță, adică nu sunt rătăciți. Au fost căutări până vineri noapte târziu, atât în județul Cluj, în zona în care lucra tatăl lor la o stână, stână de la care a plecat și el în urmă cu două zile, dar și în județul Sălaj, loc din care cei trei au dispărut.

Drone şi camere cu termoviziune pentru găsirea celor trei fraţi dispăruţi

La căutări au participat polițiști, jandarmi, dar și zeci de voluntari care au folosit mașini de teren, ATV-uri, dar și o dronă cu cameră cu termoviziune. La un moment dat, aseară, căutările au fost concentrate într-o localitate de la limita dintre Cluj și Sălaj, pentru că cineva a sunat la 112 și a anunțat că cel mai mic dintre copii a fost într-un magazin alături de un bărbat, se presupune că fostul concubin al mamei.

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După ce au ieșit din magazin cu două sacoșe pline de alimente, aceștia au mers pe drumul principal, dar la un moment dat, în dreptul unei grădini și-au pierdut urma în întuneric, se presupune că au sărit gardul acelei grădini, iar mai apoi s-au făcut nevăzuți. Polițiștii sunt acum în locul respectiv și încă supraveghează locul.

Suspiciuni legate de fostul concubin al mamei. A fost condamnat în trecut pentru tentativă de omor

Bărbatul, despre care se presupune că ar fi implicat în dispariția celor trei, este fostul concubin al mamei și el lucrează ca cioban la stânele din zonă. Este extrem de apropiat de copii și tocmai de aceea polițiștii cred că ar putea fi implicat. Problema este însă că acesta are antecedente violente. A fost condamnat în trecut pentru tentativă de omor.

Dispariția celor trei în continuare este tratată ca o plecare voluntară pentru că nu sunt indicii că au fost luați cu forța de la ferma respectivă. Tatăl copiilor locuia până în urmă cu două zile în județul Cluj, la o stână. Copiii locuiau alături de el, dar la începutul acestei săptămâni, mama copiilor, care lucrează și locuiește la o stână din județul Sălaj, i-a cerut tatălui să-i ducă pe cei trei la ea pentru a-și petrece câteva zile alături de ei.

Joi, la orele prânzului, copiii i-au dispărut, dar femeia a anunțat dispariția abia la ora 16, după ce o vreme i-a căutat singură. Ieri au fost emise două mesaje RO-Alert, atât în județul Cluj, cât și în județul Sălaj, iar oricine are informații despre locul în care s-ar putea afla acești copii sau dacă îi vede, este rugat să sune la 112.