Vezi și

Cu muzică medievală, meşteşuguri străvechi şi dueluri între cavaleri. Porţile castelul Racoczi din Gilău s-au deschis pentru a readuce la viaţă o lume.

Alex Prunean - reporter Observator: Forma de palat, cu mult confort si iz nobiliar a capatat-o in 1630, cand principele de atunci al Transilvaniei a demolat tot ce era vechi in curtea interioara, a construit acele camerele inalte, etajate, iar gaurile pentru arme din perete, ce aveau rol de aparare, au fost transformate in ferestre.

Castelul a servit drept orfelinat în perioada comunistă

În timpul comunismului, castelul a avut mai multe destinaţii, iar clădirea s-a deteriorat de la un an la altul.

Lucian Năstasă Kovacs - istoric: Eu cunosc acest edificiu inca din perioada cand era aicio casa de copii. Veneam destul de frecvent şi eram uimit de maniera in care era palatul utilizat. Tot ce ţinea de calorifere, incalzire centrală, tevile erau trase prin mijlocul camerei.

Castelul a fost retrocedat după Revoluţie şi cumpărat, în urmă cu un deceniu, de un om de afaceri din Cluj. Comoara din inima Transilvaniei şi-a recăpătata strălucirea în urma unei investiţii de 7 milioane de euro.

Proprietarul castelului a investit 7 milioane de euro pentur renovarea acestuia

Elek Nagy - proprietar castel: Am investit aici îndemnat de inimă și de suflet. Sunt născut la Cluj, sunt ardelean, iar istoria Ardealului și conviețuirea românilor și maghiarilor, sașilor și evreilor, este o cultură specială, care nu mai există în Europa.

Tothfalusi Gabor - proiectant: Este un proiect complex, cu multitudini de provocări, vorbim de un castel-cetate de cel putin 600 de ani.

Dorottya Makkai - proiectant: Instalatiile au necesitat o serie de interventii, structura a fost degradata in urma nefolosirii necorespunzatoare.

Alex Prunean - reporter Observator: Lucrările de reabilitare al acestui domeniu vor continua şi anul viitor, dar în prim-plan va fi parcul din jurul castelului. Toată zona verde va fi refacută şi pe lângă arborii seculari existenţi deja vor fi plantaţi şi arbuşti ornamentali, castrul roman din grădină va fi complet restaurat.

Castelul va găzdui diverse evenimente culturale, dar va putea fi şi vizitat de public în urma unui program care va fi stabilit curând.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Obişnuiţi să reciclaţi medicamentele expirate? Da Nu Nu ştiu cum

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰