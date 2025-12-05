CNSAS: Un candidat la Primăria Capitalei ar fi fost cadru al Securității Bucureşti. Despre cine este vorba

Un candidat la Primăria Capitalei ar fi fost cadru al Securității Municipiului București în perioada 1985-1989, potrivit unei fișe de evidență de cadre primite recent de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS). Instituţia a precizat că verificările în acest caz sunt în curs de finalizare.

CNSAS a anunțat vineri că a primit o fișă de cadre din care rezultă că Gheorghe Nețoiu a fost cadru al Securității Municipiului București în perioada 1985-1989, transmite Agerpres.

"Pentru domnul Nețoiu Gheorghe, n. 01.08.1959, candidat la funcția de primar general al Municipiului București, CNSAS a primit la data de 25.11.2025, informații noi și neprocesate, respectiv, o fișă de evidență cadre, din care rezultă faptul că a fost cadru al Securității Municipiului București în perioada 1985-1989", a transmis CNSAS.

Potrivit comunicatului, verificările în acest caz sunt în curs de finalizare.

CNSAS a anunțat că a primit și procesat de la Birourile Electorale de circumscripție date pentru persoanele care candidează în 6 unități administrativ-teritoriale și 1 consiliu județean, din totalul de 14 unități administrativ teritoriale în care se organizează alegeri locale parțiale.

"Au fost procesate informații pentru 43 de persoane, dintre care 29 sunt născute după 22.12.1973 și, conform art. 2, lit. b, teza 3 din OUG 24/2008, nu se încadrează în prevederile legale", transmite CNSAS.

