Incident grav în Băile Felix unde două fetiţe, de 9 şi 11 ani, au fost la un pas să moară curentate la un loc de joacă. Cea mai mică dintre ele s-a urcat pe un simulator de motocicletă, iar după ce a introdus fisa nu şi-a mai putut desprinde mâinile de pe ghidon. Verişoara ei a fost cea care salvat-o. Acum anchetatorii vor să afle cine trebuie să răspundă pentru incidentul care s-ar fi putut încheia tragic.

Simulatorul de motocicletă, alimentat la o tensiune de 220 de volţi, era amplasat înr-un loc de joacă al unui ştrand din Băile Felix. Imediat după ce fetiţa de 9 ani a introdus fisa care pornea aparatul, ghidonul metalic, cel mai probabil neizolat corespunzător, a descărcat un șoc electric. Verişoara ei, cu doar doi ani mai mare a avut reacţia salvatoare.

"Urla. Nu se putea da jos de pe motocicletă şi a început să urle. Şi atunci a văzut fiică-mea că ceva nu e în regulă. Şi atunci a încercat să o tragă. A tras-o de pe motor jos. A încercat o dată, nu a mers şi după care a tras-o a doua oară cu forţă mare", spune Cristina, matuşa victimei.

"A fost foarte, foarte speriată, abia am liniştit-o. A zis că a simţit că o scutură şi că o trage ceva. A zis că nu mai ştie ce s-a întâmplat, numai s-a trezit jos", menţionează Florentina Goron, mama fetiţei curentate.

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Medicii spun că în cazul electocutării, intervenţia rapidă face diferenţa între viaţă şi moarte. Câteva secunde în plus ar fi fost fatale pentru fetiţa de 9 ani. Şi ea, şi verişoara care i-a salvat viaţa au fost duse de părinţi la punctul de prim ajutor din incinta complexului balnear. De acolo au fost transportate de urgenţă la spital.

"Are marcă de intrare-ieşire a curentului electric la mănuţă. Cea de 11 ani, slavă Domnului, nu are marcă, nici de intrare, nici de ieşire", a explicat dr. Tunde Szasz, medic pediatru.

Pentru că în cazul unei electrocutări efectele pot apărea şi după mai multe ore, fetiţa de 9 ani a rămas sub supravegherea medicilor.

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În teorie, astfel de aparate trebuie să aibă un sistem de protecţie care să oprească alimentarea cu electricitate în momentul în care apar defecţiuni. Nimeni nu înţelege ce s-a întâmplat la Băile Felix.

"Era o parte metalică, în mod sigur vizibilă, când au pus mâna au atins metalul... apa, neglijenţa umana în primul rând, nepăsare... putea să ducă la o tragedie", atenţionează dr. Mihai Lungu, profesor Facultatea de Fizică.

Reporter: Au mai fost probleme, au mai fost sesizări?

Reprezentant firmă de jocuri: Nu, nu, niciodată! Până nu ştim cauza ... nu pot să dau niciun răspuns.

Reporter: Dar aceste aparate nu sunt un pericol pentru copii, chiar dacă merg în costum de baie ud?

Reprezentant firmă de jocuri: Nu, nu, deci de 20 de ani ne ocupăm cu asta şi este primul caz.

Verificările acestor aparate cad în sarcina ISCIR - Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat şi se fac, obligatoriu, la un an. Şi, conform reprezentanţilor complexului balnear, locul de joacă ar trebui să fie supravegheat de angajaţii firmei de jocuri.

"Aşteptăm acum să vină patronul firmei să prezinte toate documentele, fişele legate de funcţionarea aparatelor.

Aparatele ar trebui să fie cu împământare, să fie sigure, potrivite pentru locul de joacă din incinta unui ştrand.

Noi nu avem nicio responsabilitate pentru că acest loc este dat în chirie", spune Adrian Cosma, administratorul complexului balnear.

Inspectorii ANPC au sigilat deocamdată locul unde a avut loc incidentul şi verifică documentele. Şi Poliţia a început o anchetă în acest caz. Dacă se va dovedi că aparatura nu funcţiona conform normelor legale, familia fetiţei electrocutate spune că o să meargă în instanţă.