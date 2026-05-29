Urmările exploziei provocate de drona care a căzut pe un bloc din Galați. Imagini de la locul impactului

Pentru prima dată, o dronă rusească face victime în România. O femeie şi fiul ei de doar 14 ani au ajuns la spital cu arsuri după ce drona a căzut peste un bloc cu zece etaje din centrul oraşului Galaţi. Bubuitura s-a auzit de la kilometri distanţă, iar oamenii spun că pământul s-a zguduit ca la cutremur. Apartamentul lovit de dronă a luat foc imediat după impact. Potrivit Şefului DSU, Raed Arafat, rănile victimelor nu sunt grave. Dar asta doar pentru că drona a lovit iniţial casa liftului, în caz contrar, posibil să fi vorbit chiar de mai multe victime. Practic câţiva centimetri au făcut diferenţa. Bucăţi din ferestre şi faţada blocului s-au împrăştiat peste tot. Mai multe maşini parcate în apropierea blocului au fost distruse.

Circulația a fost reluată complet în zonă, iar oamenii și-au reluat activitățile obișnuite, după ce toată dimineața întreg cartierul a fost practic blocat.

Locatarii spun însă că nu o vor uita vreodată. Impactul s-a produs în jurul orei două.

Drona a lovit zona tehnică de pe acoperișul unui bloc de 10-11 etaje și a detonat întreaga încărcătură explozivă. Explozia a fost urmată de un incendiu la un apartament de dedesubt, iar unda de șoc a provocat distrugeri importante. Au fost sparte geamuri, au fost avariate elemente de fațadă, iar bucăți din construcție au fost aruncate pe o rază de 50, poate 70-80 de metri. Mai multe mașini parcate au fost avariate.

Apartamentul aflat sub zona de impact găzduia o familie. Mama și copilul au suferit arsuri și au ajuns la spital, dar, potrivit medicilor, rănile nu le pun viața în pericol.

Au avut noroc pentru că drona a căzut în holul apartamentului. Cei doi aveau ușile de la dormitoare închise, iar acest lucru i-a salvat, pentru că nu au ajuns schije către ei. Au suferit câteva arsuri pentru că, imediat după ce s-au trezit, au deschis ușile celor două încăperi, iar flăcările le-au provocat aceste leziuni.

Imediat după explozie a fost activat Planul Roșu. Aproximativ 70 de persoane, toți locatarii din bloc, s-au autoevacuat, iar zona a fost înconjurată de autorități.

Cum a ajuns drona până acolo

Înainte de impact, MApN a ridicat de la sol două aeronave și un elicopter pentru monitorizarea situației din apropierea graniței. Aveau chiar ordin să tragă dacă aveau siguranța că pot distruge dronele fără să provoace pagube. Nu s-a tras, pentru că, potrivit MApN, exista riscul producerii unor daune mult mai mari.

Dacă privim în ansamblu, vorbim despre un moment fără precedent. La începutul războiului au existat zeci de incidente cu drone, peste 90 de situații și fragmente de drone găsite pe teritoriul României. De această dată nu mai vorbim de resturi descoperite pe câmp sau în Delta Dunării. Vorbim despre o dronă care a explodat în oraș, în mijlocul Galațiului, a incendiat un bloc și a rănit oameni. Practic, primele victime ale războiului din Ucraina pe teritoriul României.

