Ucraina va sprijini România în "orice fel este nevoie", a declarat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din orașul Galați.

Zelenski, despre drona de la Galați: E echivalentul unui Shahed. Suntem pregătiți să sprijinim România - Profimedia

Într-un mesaj transmis pe platforma X, preşedintele Ucrainei a transmis însănătoşire grabnică victimelor de la Galaţi şi a afirmat că ţara sa e pregătită să sprijine România în orice mod posibil.

Totodată, Zelenski a reiterat faptul că e necesară intensificarea presiunei asupra agresorului rus şi a spus că drona de la Galaţi e echivalentul unei drone Shaded.

"Este într-adevăr necesar să intensificăm presiunea asupra Rusiei, astfel încât acest război să nu fie prelungit sau extins. Noaptea trecută, rușii au lansat un atac deliberat asupra regiunii noastre sudice, regiunea Odesa, care se învecinează cu România. A fost un alt atac cinic asupra infrastructurii civile din orașele noastre și din apele noastre teritoriale, vizând nave comerciale de transport.

Articolul continuă după reclamă

Una dintre drone – practic un echivalent al unei drone Shahed – a lovit și un bloc de locuințe obișnuit din România. Le dorim însănătoșire grabnică celor răniți. Suntem pregătiți să sprijinim România în orice mod este necesar în aceste circumstanțe.

Contăm pe noile sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei să fie cu adevărat puternice și să determine Rusia să simtă că atacurile ei înseamnă pierderi semnificative în primul rând pentru ea. Ar fi un lucru corect.

Mulțumim tuturor celor care ajută la protejarea vieții", a transmis Zelenski.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰