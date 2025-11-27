Urmărire ca în filme la Sibiu. Beat criță și fără permis, un şofer a lovit trei mașini și o persoană

Un tânăr de 26 de ani din Sibiu a fost arestat pentru 30 de zile după ce, beat și fără permis de conducere, a provocat un accident în care a fost rănită o persoană și avariate trei mașini, inclusiv o mașină de poliție.

Incidentul s-a produs în timp ce încerca să scape de polițiști care îl urmăreau cu semnalele acustice și luminoase pornite. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu desfășoară cercetări pentru infracțiuni de vătămare corporală din culpă, conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.

În dimineața zilei de 24 noiembrie, în jurul orelor 4.00 - 4.35, tânărul a condus un Volkswagen Jetta pe mai multe străzi din Sibiu, deși nu avea permis de conducere și avea o alcoolemie de 1,69 grame pe litru alcool pur în sânge la prima probă biologică, respectiv 1,48 grame pe litru la a doua probă, potrivit Mediafax.

Însoțit de doi pasageri, șoferul a încercat să evite oprirea la semnalele poliției care s-a angajat în urmărirea lui. Pe fondul vitezei excesive și consumului de alcool, a provocat un accident soldat cu rănirea unei persoane care a fost transportată la spital și avarierea a trei autoturisme, inclusiv mașina poliției.

Pe 25 noiembrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sibiu a admis propunerea procurorilor și a emis mandat de arestare preventivă față de inculpat pentru 30 de zile.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu subliniază că fenomenul conducerii sub influența unor cantități ridicate de alcool se află într-o expansiune evidentă în țară, iar evenimentele rutiere cu consecințe grave sunt din ce în ce mai numeroase.

În ultima lună, pe lângă rețineri, procurorii au solicitat și obținut trei mandate de arestare preventivă în cauze distincte având ca obiect infracțiuni rutiere, aplicând măsuri ferme pentru descurajarea unor astfel de fapte.

