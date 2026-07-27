Dimineață cu emoții la un colegiu din Sibiu, unde un urs a intrat în curtea școlii. Iar sperietura n-a fost deloc mică. Suntem fix în plină perioadă de înscrieri la liceu, așa că prin zonă erau elevi şi părinţi. O echipă s-a chinuit ore bune să tranchilizeze sălbăticiunea, care, hotărâtă să scape, se apucase să-și sape un tunel pe sub gard.

Ursul a ajuns în curtea Colegiului Pedagogic Andrei Șaguna din Sibiu după ce, minute bune, se plimbase nestingherit pe străzile orașului. Pericolul era uriaș.

Azi, elevii şi părinţii erau aşteptaţi să se înscrie la colegiu. Aşa că se puteau trezi faţă-n faţă cu sălbăticiunea. La fața locului au sosit rapid un medic veterinar, un pădurar și echipaje de poliție, hotărâți să-l captureze pe urs.

Animalul speriat căuta cu disperare o cale de scăpare. A încercat să sape pe sub gardul liceului ca să iasă din curte. Ore bune s-au chinuit să-l liniştească.

Articolul continuă după reclamă

Autoritățile au transmis și un mesaj RO-Alert. Numai că, în loc să-i țină pe oameni la distanță, avertismentul a avut efectul invers: mulți curioși au venit ca să vadă cu ochii lor ce se întâmplă.

"Eram în trecere cu domnişoara şi mai mulţi prieteni, am primit RO-Alert şi am venit să vedem cum stă treaba. Am vazut maşini de poliţie", a declarat un martor.

"Nu ne-am temut. Nu ne apropiem de el, nu ne apropiem. Aşa ceva, mai rar", a spus un martor.

Într-un final, totul s-a încheiat cu bine. Animalul, care are în jur de trei ani, a ajuns teafăr la Grădina Zoologică din Sibiu. Iar întâmplarea nu e nici pe departe una izolată. România are cea mai mare populație de urs brun din Europa, aproape 13.000 de exemplare, de trei ori peste numărul considerat optim.