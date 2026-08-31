Cursă mortală pentru un băiat de 17 ani din Slatina. Conducea fără permis, cu proprietarul maşinii alături

Un adolescent de 17 ani a murit într-un grav accident produs în Slatina, după ce maşina pe care o conducea, deşi nu avea permis, a ieşit de pe şosea şi a lovit un stâlp. În autoturism se aflau fratele său de 14 ani şi proprietarul maşinii, un tânăr de 20 de ani. Cei doi au fost răniţi uşor.

În autoturism se mai aflau încă doi tineri, unul în vârstă de 14 ani, fratele adolescentului aflat la volan, şi altul în vârstă de 20 de ani, posesorul maşinii.

"Din primele verificări, poliţiştii au stabilit că un autoturism condus de un minor, în vârstă de 17 ani, din municipiul Slatina, judeţul Olt, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi părăsit partea carosabilă şi ar fi intrat în coliziune cu un stâlp", a precizat IPJ Olt.

Pasagerii din maşină au fost transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina. Ei ar suferit leziuni uşoare, arată IPJ.

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Minorul aflat la volan în momentul producerii accidentului nu deţinea permis de conducere.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi încredinţarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştie că nu deţine permis de conducere.