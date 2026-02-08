Fosta logodnică a lui Adrian Kreiner a recunoscut în faţa instanţei că şi-a ajutat prietena să-şi ucidă mama. Adriana Viliginschi, antrenor de dezvoltare personală şi psiholog, a fost trimisă de judecători după gratii pentru 30 de zile. Anchetorii vor încerca să afle în perioada următoare dacă a avut vreo implicare şi în asasinarea partenerului său de viaţă.

După o noapte petrecută în arest, Adriana Viliginschi a fost dusă ieri la tribunal prin spatele clădirii, departe de ochii jurnalişitlor. In faţa judecătorilor a răspuns acuzaţiilor pe care i le aduc procurorii.

Adriana Viliginschi, văduva milionarului, a stat faţă în faţă cu judecătorii în jur de cinci ore. Potrivit surselor Observator, în faţa magistraţilor a recunoscut că a complotat cu prietena ei, care si-a ucis mama. Aşa că verdictul a venit repede, judecătorii au trimis o după gratii pentru 30 de zile. De aici, din sala de judecată a tribunalului Sibiu, a plecat escortata de doua echipaje de politie către arestul din Deva.

"A dat toate explicaţiile necesare raportului dintre cele două persoane cercetate şi ea. Încercam să înţelegem dacă Amiana a fost cea care a apelat la ea pentru acel ajutor, pentru acele sfaturi de comitere a crimei. Mi se par nişte lucruri care decurg şi logic.", spune Aurel-Teodor Muntean, avocatul Adrianei Viliginschi.

Procurorii susţin că fosta logodnică a lui Adrian Kreiner a ajutat-o pe prietena ei, Amiana Păștina, să-şi omoare mama ca să pună mâna pe avere. Mai exact, Adriana Viliginschi, i-a cerut mamei ei o reţetă de sedative, a învăţat-o pe Amiana cum sa le prepare, ba chiar a sfătuit o să distrugă sistemul de supraveghere video cu bormaşina. Medicamentele ar fi fost procurate de o altă pritenă a Amianei, asistentă în Cisnădie. Planul lor a dus la moartea Codruței Notar, o femeie de 66 de ani, renumită contabilă din Sibiu.

Reporter: Sunteţi implicată în moartea doamnei Notar? Sunteţi implicată în moartea lui Kreiner?

Doamna psiholog, există crima perfectă? Asta aţi crezut oare?

Adriana Viliginschi ar fi picat în depresie după moartea partenerului ei.

Avocatul Adrianei Viliginschi: Este un diagnostic medical pe care-l pune un specialist. Îmi e greu să spun eu care nu sunt...

Reporter: Dar există acest diagnostic?

Avocat: Există acte medicale încă din 2023, după eveniment.

Reporter: Care atestă faptul că ea nu este în deplinătatea facultăţilor mintale?

Avocat: Nu sunt specialist.

Adriana Viliginschi a fost martor la uciderea lui Kreiner. În noaptea jafului, atât ea cât şi fiica vitregă erau în casă. Ambele au sunat la 112 să ceară ajutor.

Stenograme discuţia dintre Adriana Viliginschi şi un operator 112

Operator 112: Doamnă, s-a sunat de la dumneavoastră, cineva a sunat de la dumneavoastră de acolo?

Adriana Viliginschi: Se poate, nu știu. Eu sunt ascunsă în altă parte de casă, am un cuțit în caz că intră și peste mine, vă rog frumos.

Operator 112: (...) Vă fac legătura la dispeceratul poliției. (...)

Poliţist: Alo.

Adriana Viliginschi: Alo, bună ziua, mă auziţi? (...) A intrat cineva peste noi în casă. (...) Trebuie să vorbesc încet să nu mă audă şi pe mine.

Poliţist: Dar cine a intrat în casă, doamnă?

Adriana Viliginschi: Nu știu, sunt niște hoți, eu sunt în altă parte de casă. M-am ascuns. Soțul meu și fiica mea vitregă sunt acolo și aud urlete.

Poliţist: (...) Cum au intrat la dumneavoastră în locuință? Ați avut locuința deschisă?

Adriana Viliginschi: Nu știu. Eu dormeam. Este ora trei dimineața.

Echipajele de poliţie au ajuns rapid la adresă, însă cei trei criminali reuşişeră să fugă. Adrian Kreiner a fost găsit legat de mâini şi de picioare, înfăşurat într-un covor şi fără semne vitale. Fata lui venise de la Viena cu câteva zile înainte de atac. Tot acolo s-ar fi întors după înmomântarea tatălui ei. Adriana Viliginschi locuia acum singură în vila fostului partener.

Cosmin Costinel Zuleam, creierul jafului din Sibiu, a fost capturat abia luna trecută şi adus în ţară. Anchetatorii vor încerca acum să afle dacă Adriana Viliginschi a avut vreo implicare şi în asasinatul lui Adrian Kreiner.

