Ucrainenii au lovit regiunea rusă Breansk cu rachete Neptun, vizând infrastructura energetică

Ucraina a atacat în noaptea de sâmbătă regiunea rusă Breansk folosind rachete Neptun cu rază lungă de acțiune și sisteme de rachete HIMARS, vizând infrastructura energetică, a declarat guvernatorul Alexander Bogomaz, relatează The Kyiv Independent.

Atac ucrainean cu rachete Neptun asupra regiunii rusești Breansk - Sursa: X

Potrivit acestuia, atacul a provocat întreruperi de curent în șapte municipalități, iar echipele de intervenție lucrează pentru restabilirea alimentării cu energie electrică.

Atac ucrainean cu rachete Neptun și HIMARS asupra infrastructurii energetice din Breansk

Regiunea Breansk, aflată la granița cu regiunile ucrainene Cernihiv și Sumî, a fost în mod repetat ținta atacurilor ucrainene în ultimele luni, relatează The Kyiv Independent.

"Forțele armate ale Ucrainei au atacat regiunea noastră folosind rachete Neptun cu rază lungă de acțiune și sisteme multiple de lansare HIMARS", a declarat Bogomaz.

Armata ucraineană nu a comentat deocamdată informațiile privind atacul.

În aceeași noapte, un atac ucrainean ar fi vizat și orașul rus Belgorod, lovind instalații energetice importante, ceea ce ar fi dus la întreruperi de curent și probleme în alimentarea cu încălzire.

Atacurile raportate vin la doar o zi după un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Președintele Volodimir Zelenski a descris ofensiva drept un atac fără precedent, afirmând că a fost "un nivel de atac pe care niciun terorist din lume nu a îndrăznit să-l întreprindă vreodată".

Sâmbătă noapte, un atac ucrainean ar fi vizat și orașul rus Belgorod

Loviturile rusești au afectat instalații esențiale care deservesc inclusiv centralele nucleare ucrainene și au redus semnificativ capacitatea energetică disponibilă, în condițiile în care temperaturile de iarnă continuă să scadă.

Ucraina atacă frecvent ținte militare și industriale din Rusia. În septembrie 2025, Kievul a confirmat că a lovit o fabrică cu legături militare din regiunea Breansk, utilizând rachete Neptun.

Racheta Neptun, produsă în Ucraina, a fost inițial concepută ca rachetă antinavă lansată de la sol, având o rază maximă de acțiune de aproximativ 300 de kilometri. Aceasta a fost folosită în aprilie 2022 pentru scufundarea navei-amiral a flotei ruse din Marea Neagră, Moskva.

Ulterior, Ucraina a dezvoltat mai multe versiuni îmbunătățite ale sistemului Neptun.

