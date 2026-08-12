Cinci oameni au pierit în Dâmbovița: şoferul, pasagerul, dar şi o familie, care mergea pe marginea drumului. Pe scurt, toţi cei implicaţi în accident. În cazul acestei tragedii vorbim însă de inconștiență. Şoferul nu avea permis. Nu şi-a pus nici centura. Nici el, nici prietenul lui care stătea în dreapta. Zona nu era luminată, iar cei trei pietoni nu puteau fi observaţi în timp util.

"Mamă, ce e aici! Băi, frate!" "Se circulă la noi mai rău ca în Vestul Sălbatic! Mai rău ca în Vestul Sălbatic! Uitaţi! Cinci morţi!", spun martorii.

Sunt imagini greu de privit. Accidentul s-a produs înainte de miezul nopţii, pe Drumul Naţional 61, în comuna Corbii Mari. Un tânăr de 20 de ani, care nu avea permis a spulberat trei oameni care mergeau pe marginea drumului.

"Şoferul a intrat în depăşire şi am înţeles că i-a luat pe toţi din plin", spune un martor.

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Filmul tragediei din Dâmbovița

"A pierdut controlul volanului şi a intrat pe contrasens, unde a lovit trei persoane care se deplasau pe acostamentul părţii carosabile", a declarat Viorel Polexe, inspector șef IPJ Dâmboviţa.

Au murit toţi trei, pe loc. Este vorba despre o tânără de 24 de ani, de soţul ei, cu un an mai mare, dar şi de tatăl ei. Patru copii mici au rămas acum orfani.

"Erau pe bicicletă, pe jos, ceilalţi în maşină. Mai multe de atât nu ştiu. Erau vecinii noştri. 20 şi ceva avea şi mama care a decedat. Are şi un bebeluş de 2 luni mai are acasă", spune o femeie.

Şoseaua nu avea trotuare, iar zona nu era deloc iluminată.

Maşina este complet distrusă. După impact, autoturismul s-a răsturnat direct în şanţ iar pe scaunul din dreapta se afla un alt tânăr de 24 de ani care şi-a pierdut viaţa pe loc.

Nici şoferul, nici pasagerul din maşină nu purtau centura de siguranţă. În urma impactului, amândoi au fost aruncaţi din autoturism.

După accident, şoferul de 20 de ani a fost găsit în viaţă dar în stare foarte gravă. Ulterior, în drumul spre spitalul Universitar, în ciuda eforturilor medicilor, tânărul s-a stins din viaţă chiar în ambulanţă.

Martorii povestesc că nu ar fi prima dată când tânărul s-a urcat la volan.

"Am copilarit cu el. Și nu avea permis de conducere", spune un martor.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi vor stabili toate circumstanţele evenimentului.