Val de ironii după o gafă a MAI pe Facebook: "Mai bine vă sesizați că la Eroii Revoluției nu merg semafoarele"
Val de ironii pe pagina de Facebook a Ministerului Afacaerilor Interne. Într-o postare dedicată Zilei Culturii Naționale, versurile dintr-o poezie de Mihai Eminescu au fost citate greșit, iar titlul a fost, de asemenea, atribuit greșit. Postarea a fost ulterior corectată.
„De vezi codrii de aramă / De departe vezi albind / Ş-auzi mândra glăsuire / A pădurii de argint” - Mihai Eminescu "De ce nu-mi vii", a fost postarea inițială făcută pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.
Postarea a fost corectată ulterior: "De treci codrii de aramă, de departe vezi albind / Ș-auzi mândra glăuire a pădurii de argint”, fiind vorba de poezia Călin (file din poveste) de Mihai Eminescu.
Reacţiile utilizatorilor au fost criticice sau ironice. Unele au fost agresive sau au conţinut insulte la adresa angajaţilor MAI. ”De ce nu-mi vii MAI strigau toate victimele nepăsării voastre, aşa”, a scris un utilizator.
”Aţi văzut codrii dar nu aţi văzut poezia”, ”Nu e( De ce nu - mi vii...)”, ”Ati masacrat poezia, si e Calin -file de poveste, mai deschideti si voi o carte”, sunt alte reacţii de pe pagina de Facebook a MAI.
