Criză politică este dublată şi de proteste în toată ţara - vameşi, inspectori antifraudă, profesori, cu toţii critică legea salarizării.

Vameșii din toată țara au intrat astăzi în grevă de avertisment, între orele 12 și 14. Ei spun că salariile, condițiile de muncă și drepturile lor sunt ignorate de prea mult timp și cer soluții rapide.

Și la Constanța au fost proteste. Angajații Direcției Regionale Antifraudă au ieșit în fața instituției nemulțumiți de noua lege a salarizării. Oamenii cer plata orelor suplimentare, șanse egale la promovare și reguli mai corecte de muncă.

Sindicaliștii avertizează că, în lipsa unor măsuri concrete, tensiunile din sistemul bugetar ar putea continua să crească.