În Banat s-au adunat astăzi vânători și pescari din toate regiunile țării, dar și din Serbia și Ungaria, ca să se laude cu prada și poveștile de peste an. Ba mai mult, își vor arăta și măiestria pe parte culinară, iar cel mai priceput va fi premiat.

Vânătorii şi chiar pescarii care au venit aici din toate zonele Banatului nu s-au mulţumit doar să vorbească ce au mai făcut şi ce au mai prins peste ani, ci sunt hotărâţi să îşi arate priceperea şi în farfurie,

N-au venit cu mâna goală ci au adus şi un photo corner, o zonă unde şi vizitatoriipot face câte un selfie.

Aici avem un ceaun cu căprior din zona Buziaşului, care a fiert mult, cel puţin două ore şi jumătate. Alţi domni se laudă cu un ceaun de mistreţ care trebuie să stea la foc mic patru ore şi jumătate. De altfel, toată lumea încearcă să convingă juriul, pentru că este o competiţie.

Cel mai bun vânător va pleca acasă cu trofeul care îi arată priceperea în farfurie. Dar adevăratul trofeu este prietenia dintre ei.

