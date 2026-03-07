Antena Meniu Search
 Zi de foc pentru viitorii ingineri. Peste 2.000 de elevi vor să vadă dacă sunt suficient de pregătiţi să trecă examentul de la Univeristatea Politehnică din Bucureşti.

de Marko Pavlovici

la 07.03.2026 , 14:14

Elevii au ieșit deja din sălile de examen de la Politehnica București, după simularea admiterii la una dintre cele mai căutate universități tehnice din România. Am stat de vorbă cu câțiva dintre elevi mai devreme. Mulți spun că au venit din mai multe colțuri ale țării pentru acest test și că visează la o carieră în IT.

Unii vor să devină programatori, alții ingineri în tehnologie. În total, sunt peste 2.000 de elevi care au participat la simulare, cei mai mulți încercând să ajungă la Facultatea de Automatică și Calculatoare sau la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. În următoarele ore, candidații vor fi rechemați din nou în sălile de clasă pentru a vedea rezultatele și pentru a afla unde s-au clasat.

Pentru mulți dintre ei, acesta este doar primul test serios înaintea examenului real, adică preadmiterea de la Politehnica, care este programată pe 28 martie, adică exact peste trei săptămâni. Până atunci, elevii spun că se întorc la pregătire.

