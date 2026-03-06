E alertă în şcolile din Capitală după ce mai mulţi elevi şi părinţi au reclamat că multe săli de clasă au fost invadate de ploşniţe şi gândaci. Situaţia a ajuns pe masa conducerii instituţiilor de învăţământ şi apoi la Direcţia de Sănătate Publică. Inspectorii au făcut deja controale.

Este vorba despre trei unități de învățământ unde au fost semnalate probleme cu insecte. Este vorba despre două licee și o școală: Liceul "Mihail Sadoveanu", Liceul "Traian Vuia" și Școala 108 din Sectorul 4 al Capitalei.

La cele două licee au fost raportate ploșnițe, iar la Școala 108 inspectorii Direcției de Sănătate Publică au găsit gândaci. DSP a verificat toate cele trei unități de învățământ. În acest moment, elevii de la cele două licee fac cursuri online, însă la Școala 108 orele se desfășoară în mod normal.

În toate cele trei clădiri au fost făcute dezinsecții. Reporterii Observator au fost vineri la aceste unități de învățământ și au reușit să vorbească doar cu doi dintre directori. Directoarea Școlii 108 a confirmat prezența gândacilor și spune că s-a făcut dezinsecție zilele acestea, iar o nouă intervenție este programată în această seară.

