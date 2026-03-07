Antena Meniu Search
Update MAE: Circa 14.000 de români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu sunt în atenţia autorităţilor

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a anunțat sâmbătă, în cadrul unui briefing de presă organizat de MAE privind situația de securitate din Orientul Mijlociu, că aproximativ 14.000 de cetățeni români aflați în regiune se află în atenția serviciilor consulare și a Celulei de Criză. Autoritățile pregătesc, totodată, un zbor cu 189 de locuri pe ruta Riad - București, destinat românilor aflați în Doha, Qatar, care au solicitat repatrierea. 

de Denisa Vladislav

la 07.03.2026 , 15:30
MAE: Circa 14.000 de români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu sunt în atenţia autorităţilor - Sursa: Inquam

 

Potrivit purtătorului de cuvânt al MAE, în rândul persoanelor monitorizate se află turiști, persoane aflate în tranzit și rezidenți români din statele afectate de conflict. 

Aproximativ 1.500 de români au revenit în țară

"Avem în continuare un număr semnificativ de cetățeni români care sunt fie turiști, fie în tranzit, fie rezidenți care sunt în atenția serviciilor consulare ale României și a Celulei de Criză a MAE. În acest moment avem circa 14.000 de cetățeni în atenție", a declarat Andrei Țărnea.

Acesta a precizat că până în prezent aproximativ 1.500 de români au revenit în țară. Dintre aceștia, aproximativ 1.000 au fost repatriați cu sprijinul autorităților române, iar circa 500 s-au întors prin mijloace proprii.

"Dintre cei care au fost în atenția noastră, circa 1.500, din datele noastre, au revenit în România, circa 1.000 cu mijloace puse la dispoziție de România, 500 prin mijloace proprii", a afirmat purtătorul de cuvânt al MAE.

1.000 de români, repatriaţi cu ajutorul statului, 500 întorşi pe cont propriu 

În ceea ce privește cazurile considerate prioritare, oficialul a menționat că doar în Emiratele Arabe Unite sunt aproximativ 400 de persoane care necesită atenție specială din partea autorităților.

"Avem circa 400 de persoane prioritare numai în Emiratele Arabe Unite, numai în Dubai, ceva mai puțin în Abu Dhabi, dar numai în acest stat avem 400 de cazuri prioritare. Rămân cazuri prioritare și în Qatar și în regiune", a adăugat Andrei Țărnea.

Ministerul Afacerilor Externe a organizat briefingul de presă sâmbătă, 7 martie 2026, pentru a prezenta situația actuală a cetățenilor români din zona afectată de conflictul din Orientul Mijlociu și măsurile luate de autorități pentru sprijinirea acestora.

Observator » Evenimente » MAE: Circa 14.000 de români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu sunt în atenţia autorităţilor