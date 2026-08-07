Sute de avioane Boeing 737 MAX, verificate de urgenţă pentru posibile fisuri. Unde ar putea apărea defectele

Autoritățile americane din domeniul aviației au cerut operatorilor care folosesc aeronave Boeing 737 Max să efectueze verificări ale fuselajului pentru a identifica eventuale fisuri structurale. Decizia vine după ce probleme similare au fost descoperite la modele mai vechi din aceeași familie de avioane și va afecta aproximativ 470 de aeronave aflate în exploatare.

Avioanele Boeing 737 MAX, verificate de urgenţă pentru posibile fisuri în fuselaj. Câte aeronave sunt afectate - Sursa: Profimedia

Potrivit The Guardian, administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a emis o directivă de navigabilitate care obligă companiile aeriene să inspecteze, începând din luna septembrie, o componentă importantă a structurii aeronavei. Măsura urmează unui program asemănător introdus încă din 2021 pentru avioanele Boeing 737 Next Generation.

Verificări obligatorii pentru sute de aeronave Boeing 737 Max

Problema vizează așa-numitele „bear straps”, elemente metalice care întăresc fuselajul în zona ușilor de ieșire de urgență. La modelele mai vechi au fost descoperite fisuri în aceste componente. Deși până acum nu au fost identificate probleme similare la aeronavele 737 Max, FAA avertizează că designul și procesul de fabricație sunt suficient de asemănătoare pentru ca riscul să existe și în cazul acestui model.

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Potrivit autorității americane, lipsa unor verificări preventive ar putea afecta integritatea structurală a aeronavei și capacitatea acesteia de a rezista la solicitările pentru care a fost proiectată.

Boeing a transmis că lucrează de mai mulți ani împreună cu companiile aeriene pentru monitorizarea problemei, după ce a identificat-o și a notificat operatorii încă din 2019.

"Directiva FAA publicată astăzi impune aceste inspecții, la fel cum s-a întâmplat și în cazul modelului 737 Next Generation. Susținem ambele directive și continuăm să colaborăm cu clienții noștri din industria aeriană", a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Producătorul american a precizat că verificările oferă mai multe oportunități de a identifica și remedia eventualele probleme înainte ca fisurile să ajungă la un nivel critic. În paralel, Boeing lucrează la modificări tehnice care să elimine cauza apariției acestora.

Problemele Boeing, din nou în centrul atenției

Problemele tehnice ale avioanelor Boeing au intrat din nou în atenția publică în ultimii ani, după criza provocată de modelul 737 Max. Două accidente produse în 2018 și 2019 au dus la moartea a sute de persoane și la consemnarea la sol a întregii flote la nivel mondial.

Mai recent, în 2024, un panou al fuselajului unui Boeing 737 Max operat de Alaska Airlines s-a desprins în timpul zborului, incident care a amplificat îngrijorările legate de controlul calității și procesele de producție ale companiei. De asemenea, Ryanair, unul dintre cei mai mari clienți ai modelului, a trimis proprii ingineri în fabricile Boeing din Statele Unite pentru a monitoriza livrările aeronavelor comandate.