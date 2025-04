Via Transilvanica se extinde. Cum arată noul tronson care va fi inaugurat pe 5 iunie

"Terra Borza Teutonica" prinde contur. Noul segment Via Transilvanica, ce cuprinde 170 de kilometri în judeţul Braşov, pleacă de la Viscri şi conectează noile unităţi administrativ teritoriale: Bunești, Jibert, Șoarș, Ticușu, Mândra, Șercaia, Șinca, Șinca Nouă, Poiana Mărului, Zărnești, Moieciu, Bran, Râșnov, Brașov. Traseul a fost pregătit timp de 4 ani, iar în următoarea lună vor avea loc lucrări de curăţare şi ecologizare. De asemenea, vor fi montate borne de andezit, specifice tronsonului, sculptate individual.

Tronsonul va fi inaugurat pe 5 iunie şi este încă un pas din planurile pe termen lung ale Asociaţiei Tășuleasa Social, care împlineşte în acest an 25 de ani de activitate. Obiectivul Via Transilvanica este de-a revitaliza localităţi uitate şi de-a reaminti românilor frumuseţile locurilor şi de-a prezenta turiştilor regiunile istorice ale ţării. Traseul existent a atras anul trecut peste 30.000 de drumeţi.

"De curând ne-am întors din Japonia unde am prezentat Via Transilvanica şi am semnat un parteneriat de susţinere cu un traseu de acolo din Japonia. (...) Ei au un traseu pe care l-au început în 2019 de la care putem să învăţăm şi să ne susţinem enorm", a declarat Alin Uşeriu, preşedintele Asociaţiei Tășuleasa Social.

Cu acest nou tronson, Via Transilvanica va depăşi 1500 de kilometri, în doar 7 ani de la inaugurare. În următorii 20 de ani asociaţia îşi propune să se extindă către toate zonele istorice ale ţării, dar are nevoia de susţinerea oricui poate să ajute.

"Drumul care uneşte" traversează, până acum, Suceava, Bistriţa-Năsăud, Mureș, Harghita, Sibiu, Brașov, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin și Mehedinți și e împărțit în șapte ținuturi cultural-istorice: Bucovina, Ținutul de Sus, Terra Siculorum, Terra Saxonum, Terra Dacica, Terra Banatica, Terra Romana. În total, Via Transilvanica parcurge 107 unități administrativ-teritoriale din România

